Українка зі службовим собакою з Нацгвардії виграли чемпіонат світу з дресирування

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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12 вересня 2022

Українка Вікторія Безус та її собака Бліка стали чемпіонами світу з дресирування IGP WM FCI 2022.

Вікторія є капітаном Національної гвардії України а, Бліка – службовою собакою. Про їхню перемогу розповіли на Facebook-сторінці НГУ.

"Капітан Вікторія Безус зі своєю службовою собакою Блікою, які несуть службу в одній з військових частин Північне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України стали чемпіонами світу з дресирування IGP WM FCI 2022" – йдеться в повідомленні.

Міжнародний чемпіонат з дресирування завершився 11 вересня, він проходив в чеському місті Роудніце-над-Лабою.

Фото: Нацгвардія

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Вперше в історії змагань з дресування переможницею стала Українка.

Вікторія та її собака продемонстрували відмінні результати у трьох розділах змагань, а найвищий бал був у розділі  "послух".

Фото: Нацгвардія

"Це історична перемога для усієї України, бо завдяки Вікторії та Бліці вперше на змаганнях з #IGP пролунає український гімн та замайорить у небі жовто-блакитний прапор!", – зазначили в Нацгвардії.

Нагадаємо, раніше відомому псу-піротехніку Патрону з ДСНС у Каннах присудили найпрестижнішу нагороду кінонагороду, яку отримують чотирилапі – "Пальмовий пес".

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