Як вижити в умовах війни людям з інвалідністю та старшого віку? В Україні створили портал допомоги

В Україні створили вебресурс із необхідною інформацією для людей з інвалідністю та похилого віку з порадами в умовах повномасштабної війни.
На порталі можна отримати консультацію про те, як отримати необхідну психологічну чи правову допомогу.
"Відсутність інформації в доступному форматі поглиблювала й без того сильну розгубленість серед людей з інвалідністю та людей старшого віку.
Цей ресурс неодмінно допоможе їм та їхнім рідним вчасно і в повному обсязі отримувати необхідну інформацію, попереджаючи появу додаткових проблем та стресу у ці важкі для всіх нас часи", – каже генеральна секретарка ВГО "Національна Асамблея людей з інвалідністю України" Вікторія Назаренко.
|Фото: photographee.e/Depositphotos
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Вебресурс створили три організації: "Національна Асамблея людей з інвалідністю України", "Про.УД Універсальний дизайн" та "Коаліція захисту прав осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень".
На які питання Ви знайдете відповіді на цьому ресурсі?
✅ Які існують правила перетину кордону.
✅ Як отримати отримання статусу переселенця (внутрішньо переміщеної особи – ВПО) або статусу тимчасового захисту.
✅ Як отримати допомогу в Україні та за кордоном.
✅ Як евакуюватись в країни ЄС.
✅ Де тимчасово зупинитись у разі переїзду до іншого населеного пункту в Україні.
✅ Де отримати психологічну допомогу.
✅ Як отримати гуманітарну допомогу, зокрема засоби гігієни, одяг чи продукти харчування.
Окрім цього, люди з інвалідністю та похилого віку можуть звернутись по персональну консультацію та отримати необхідну інформацію.
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