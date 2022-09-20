Як вижити в умовах війни людям з інвалідністю та старшого віку? В Україні створили портал допомоги

В Україні створили вебресурс із необхідною інформацією для людей з інвалідністю та похилого віку з порадами в умовах повномасштабної війни.

На порталі можна отримати консультацію про те, як отримати необхідну психологічну чи правову допомогу.

"Відсутність інформації в доступному форматі поглиблювала й без того сильну розгубленість серед людей з інвалідністю та людей старшого віку.

Цей ресурс неодмінно допоможе їм та їхнім рідним вчасно і в повному обсязі отримувати необхідну інформацію, попереджаючи появу додаткових проблем та стресу у ці важкі для всіх нас часи", – каже генеральна секретарка ВГО "Національна Асамблея людей з інвалідністю України" Вікторія Назаренко.

Вебресурс створили три організації: "Національна Асамблея людей з інвалідністю України", "Про.УД Універсальний дизайн" та "Коаліція захисту прав осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень".

На які питання Ви знайдете відповіді на цьому ресурсі?

✅ Які існують правила перетину кордону.

✅ Як отримати отримання статусу переселенця (внутрішньо переміщеної особи – ВПО) або статусу тимчасового захисту.

✅ Як отримати допомогу в Україні та за кордоном.

✅ Як евакуюватись в країни ЄС.

✅ Де тимчасово зупинитись у разі переїзду до іншого населеного пункту в Україні.

✅ Де отримати психологічну допомогу.

✅ Як отримати гуманітарну допомогу, зокрема засоби гігієни, одяг чи продукти харчування.

Окрім цього, люди з інвалідністю та похилого віку можуть звернутись по персональну консультацію та отримати необхідну інформацію.