Створив дрон-міношукач: українець став найкращим студентом у світі за версією премії Global Student Prize

Український студент Київського політехнічного інституту Ігор Клименко став переможцем премії Global Student Prize 2022.

Студент фізико-математичного факультету виграв 100 тисяч доларів за розробку технологій для дистанційного розмінування.

17-річний Ігор Клименко створив Quadcopter Mines Detector – квадрокоптерний міношукач, повідомляють на сайті фонду Global Teacher Prize.

"Дочірня нагорода Global Teacher Prize у розмірі 100 тисяч доларів США присуджується одному видатному студенту, який справив реальний вплив на навчання, життя своїх однолітків і суспільство", – йдеться у повідомленні.

Ігор Клименко став переможцем премії Global Student Prize 2022

Ігор Клименко зацікавився вирішенням проблеми наземних мін, які становлять небезпеку для українців, ще у 5 класі, коли почалась російсько-українська війна.

Хлопець з дитинства цікавився наукою і вирішив застосувати свої знання для розробки роботів для розмінування.

У 10 класі він почав використовувати для цього квадрокоптери та дрони.

Останні два роки Ігор активно працює над своїм останнім дослідженням – квадрокоптерним міношукачем (Quadcopter Mines Detector), який презентує на різних конкурсах та виставках.

Він був фіналістом фестивалю інноваційних проєктів "Sikorsky Challenge 2021: Україна і світ" та отримав золоту медаль у молодшій категорії на Малайзійській 21-й технологічній виставці-2022.

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Ігор розробив два робочих прототипи свого пристрою, а нині працює з інвесторами та різними організаціями, щоб його винахід якнайшвидше запрацював у реальних умовах.

Квадрокоптерний міношукач допоможе зменшити кількість загиблих через вибухові пристрої та швидше почати відбудову України, кажуть у Global Student Prize.

Пристрій складається з дрона і металодетектора, який дозволяє визначити точне місцерозташування міни, пояснює Ігор.

"Ми забезпечимо комплексне сканування територій дистанційно.Так ми зможемо врятувати сотні або навіть тисячі життів за допомогою цього спеціального пристрою", – каже хлопець.

За словами Ігоря, він продовжував роботу над проєктом, навіть перебуваючи в укритті з 8 людьми, коли біля його села відбувалися бойові дії, щоб допомогти українським військовим.

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Ігор уже отримав два офіційні патенти на свій пристрій від України.

Нині студент бере участь у пре-інкубаційній програмі UF Startup School Beginner 2022 і незабаром планує підписати угоду про співпрацю.

Ігор є членом Малої академії наук України, а ще він викладає математику для молодших школярів з різних куточків України протягом 2 років.

"Вирісши у зруйнованій війною країні, де щодня він чує шум літаків або ракет, Ігор активно волонтерить для підтримки військових зусиль…

Він продовжує навчатися, незважаючи на наслідки війни, щоб отримати хорошу освіту, продовжувати свій розвиток, дослідження та відбудовувати Україну", – кажуть організатори премії.

Грошову винагороду від Global Student Prize Ігор планує витратити на залучення компаній, які могли б інвестувати у масове виробництво його пристрою з розмінування.