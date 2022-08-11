У Львові школяр розробив потужну зарядну станцію для ЗСУ

Школяр 10-класник зі Львова Захар Щурко самотужки розробив портативну зарядну станцію для військових.

Винахід хлопця не залишився поза увагою, місцева влада планує допомогти 15-річному хлопцю налагодити масове виробництво, розповіли у Львівській міській раді.

Перший такий пристрій Захар зібрав за гроші, які відкладав собі на велосипед та ноутбук.

Його винахід являє собою портативну станцію заряджання різноманітних пристроїв.

Захар Щурко. Фото: Львівська міська рада

Станція є легкою в користуванні та може заряджатись від розетки, прикурювача в автомобілі або ж сонячної панелі, яка йде в комплекті.

Для виготовлення однієї такої станції 15-річний Захар витрачає близько 20 тисяч гривень та 7 днів роботи.

У мерії Львова вирішили допомогти хлопцю, оскільки той робить все сам та не має змоги виготовити багато пристроїв.

Зокрема у місті йому допоможуть знайти варіанти для розширення виробництва, щоб українські військові змогли отримати якнайбільше таких станцій.

Мер Львова Андрій Садовий та Захар Шурко

"Сьогодні Захар презентує новий продукт – зарядну станцію Лео Energy, яка може працювати в польових умовах та заряджати квадрокоптери, рації та іншу необхідну техніку.

Продукт зроблений у Львові і зробимо все можливе, щоб виготовляти його в більшій кількості, щоб наші військові атакували ворога із ще більшою силою", – каже мер Львова Андрій Садовий.

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