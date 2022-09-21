В Україні розпочалась програма з безкоштовної вакцинації, стерилізації та чіпування домашніх тварин

В Україні стартувала програма безкоштовної вакцинації проти сказу, стерилізації та чіпування домашніх тварин.

Програма здійснюється українською ветеринарною асоціацією дрібних тварин (USAVA) і Міжнародним фондом захисту тварин IFAW.

Своєчасна вакцинація проти сказу захистить як саму тварину, так і людей від небезпечного захворювання.

Стерилізація – профілактичний засіб проти чималого переліку онкологічних захворювань у тварин.

Вона виключає ризик появи небажаного потомства. Тобто є запорукою скорочення кількості бездомних собак та котів.

Чіпування – надійний спосіб ідентифікації домашніх тварин. Мікрочіп із записаним у ньому та зареєстрованим у базі даних унікальним номером полегшує пошук, та ідентифікацію тварини, що загубилася.

Наразі до програми долучилися декілька ветеринарних клінік у різних регіонах України:

Київ

Ветеринарна клініка доктора Медведєва, вул. Феодори Пушиної, 25, +380932650229;

Цілодобова ветеринарна клініка "ДОВІРА", вул. Михайла Ломоносова, 58, +380971112209.

Харків

Цілодобова ветеринарна клініка "ДОВІРА", вул. Клочківська, 191д, +380680793982.

Львів

Ветеринарна клініка "Ветсервіс", вул. Рубчака, 21Б, +380965321685.

Одеса

Ветеринарна клініка "ВетПрем’єр", вул. Іцхака Рабіна, 7, +380678225252.

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