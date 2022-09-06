В Ірані вперше в історії засудили до страти двох ЛГБТ-активісток

Двох активісток-представниць ЛГБТ-спільноти в Ірані засудили до смертної кари. Їх звинувачують у пропаганді гомосексуалізму.

Зараз правозахисні організації закликають міжнародну спільноту чинити тиск на іранський суд, щоб той скасував вирок 31-річній Захрі Седдікі Хамедані та 24-річній Ельхам Чубдар, пише BBC News.

Вирок про страту у справі про "корупцію на землі" ухвалив суд у північно-західному місті Урмія. Таке звинувачення висувають тим, хто порушив закон шаріату країни. Про рішення суду Захрі та Ельхам повідомили під час ув'язнення в жіночому відділенні в'язниці Урмія.

Водночас звіт, отриманий правозахисною організацією Hengaw, свідчить про те, що жінок також звинувачують у "пропаганді християнства та спілкування зі ЗМІ, які виступають проти Ісламської Республіки".

ЛГБТ-активістка Захра Седдікі Хамедані. Фото: Evrensel

Захра Седдікі Хамедані була заарештована розвідувальними силами КВІР (Корпус вартових ісламської революції) 27 жовтня 2021 року на кордоні, коли намагалася потрапити до Туреччини, щоб отримати там притулок.

За словами жінки, протягом 53 днів вона зазнавала "інтенсивних допитів, що супроводжувалися словесними образами", і "погроз стратити або іншим чином заподіяти їй шкоду та позбавити опіки над двома її маленькими дітьми", пише Amnesty International.

Крім того, нині засудженій під час затримання відмовилися надавати доступ до адвоката.

У січні цього року Седдікі Хамедані постала перед прокурором Урмії, найбільшого міста Західного Азербайджану, і їй сказали, що її звинувачують у "поширенні корупції на Землі", зокрема через пропаганду гомосексуалізму, спілкування з ворожими ЗМІ та пропаганду християнства, повідомляє Amnesty.

Повідомляється, що перші два звинувачення пов’язані з публічним захистом Хамедані прав ЛГБТ у соціальних мережах та її появою у документальному фільмі BBC у травні 2021 року про жорстоке поводження з ЛГБТ-представниками у напівавтономному Курдистані Іраку, де вона жила.

Іранське законодавством розглядає одностатеві стосунки як кримінальний злочин, за який загрожує покарання від побиття до смертної кари.

Водночас звинувачення у пропаганді християнства стосувалося носіння намиста з хрестом і відвідування домашньої церкви в Ірані кілька років тому, додають в Amnesty International.

Правозахисники відзначають, що перед тим, як спробувати виїхати з Ірану, Хамедані записала відео, у якому сказала:

"Я хочу, щоб ви знали, який тиск витримуємо ми, ЛГБТ. Ми ризикуємо життям заради наших емоцій, але ми знайдемо своє справжнє "Я". Сподіваюся, що настане день, коли ми всі зможемо жити вільно в нашій країні. Я зараз подорожую до свободи... Якщо я цього не зроблю, то віддам своє життя за цю справу".

Про другу засуджену до страти, Ельхам Чубдар, правозахисники нічого не повідомили, проте заявили, що на вирок у тій самій справі очікує 52-річна Сохейла Ашрафі з Урмії, яка перебуває у жіночому відділенні центральної в'язниці Урмії.

Координатор німецької групи із захисту прав ЛГБТ 6Rang Шаді Амін у розмові з агентством AFP підтвердила винесення вироків. Організація дізналася про них ще минулого тижня, але чекала дозволу говорити про них із журналістами від родичів жінок.

"Тепер ми вимагаємо від уряду Німеччини та урядів інших країн чинити тиск на Іран", – заявила вона агентству.

За словами Амін, це перший в історії Ірану випадок, коли жінку засудили до смертної кари за її сексуальну орієнтацію.