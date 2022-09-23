"Зупинити росіян, щоб врятувати клімат": українські полярники приєднались до кліматичної акції

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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23 вересня 2022

Українські полярники з антарктичної станції "Академік Вернадський" доєднались до міжнародного кліматичного маршу.

Як повідомили в Національному антарктичному науковому центрі, його започаткувала 23 вересня у 2019 році Грета Тумберг  під час свого виступу на Генасамблеї ООН.

"Війни сприяють глобальному потеплінню. Допоможіть нам зупинити росіян, збережіть клімат і Антарктиду", – таке гасло обрали українські полярники.

Вони також зробили фото на фоні станції, щоб продемонструвати аномально теплу погоду для Антарктики, де через високу вологість температура складає лише -17°С.

Українські полярники. Фото: Національний антарктичний науковий центр

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Полярники зазначають, що перемога надо російськими окупантами дозволить світовій спільноті повернутись до звичного життя та повернутись до проблеми глобального потепління

"Антарктичний півострів є регіоном з найшвидшим потеплінням: середня температура тут зросла майже на 3°C за останні 50 років.

Але наразі через агресивну політику таких держав, як РФ, пріоритетом стає підвищення обороноздатності країн замість вирішення екологічних проблем", – йдеться в повідомленні.

Фото: Національний антарктичний науковий центр

Окрім цього у акції також взяли участь німецькі полярники обсерваторії якості повітря на антарктичній станції "Ноймайер III" та їх колеги з французької станції "Мартен-де-Вив’є".

Німецькі полярники. Фото: Національний антарктичний науковий центр

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