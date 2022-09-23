Як і 2 роки тому: в Австралії кити масово викинулися на берег

В Австралії гринди, яких ще називають круглоголовими китами або чорними дельфінами, масово викинулися на берег у гавані Маккуорі на Оушен-Біч.

Близько 200 ссавців загинули і лише 35 залишилися живими, повідомляє ABC News та CNN.

Інцидент стався 21 вересня на узбережжі Тасманії – рівно за два роки після аналогічного випадку.

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У цей же день 2020 року з води викинулося 470 гринд.

Більшість ссавців загинули, а вижило лише трохи більше сотні.

Фото: АР

Наразі тривають рятувальні роботи, щоб врятувати китів, які ще живі.

"Сьогодні ми в першу чергу зосереджені на тому, щоб справді розпочати цю рятувальну операцію та звільнити китів", – сказав Брендон Кларк зі Служби парків і дикої природи Тасманії у коментарі ABC.

Деякі з них можуть повторно викинутися на пляж, тому рятувальники будуть стежити за поведінкою ссавців.

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Ілюстративне фото гринд: durktalsma/Depositphotos

Раніше цього ж тижня у Тасманії на берег викинулися 14 кашалотів, переважно молодих самців.

Усі вони були знайдені мертвими на пляжі острова Кінг.

Учені досі шукають причину, чому кити викидаються на мілину і гинуть.

Кити використовують ехолокацію для навігації.

За однією з версій, вони викидаються на берег, бо з якихось причин втрачають орієнтування.

Нагадаємо, українські полярники розповіли цікаві факти про дельфінів та китів.