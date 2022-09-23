Як і 2 роки тому: в Австралії кити масово викинулися на берег

В Австралії гринди, яких ще називають круглоголовими китами або чорними дельфінами, масово викинулися на берег у гавані Маккуорі на Оушен-Біч.
Близько 200 ссавців загинули і лише 35 залишилися живими, повідомляє ABC News та CNN.
Інцидент стався 21 вересня на узбережжі Тасманії – рівно за два роки після аналогічного випадку.
У цей же день 2020 року з води викинулося 470 гринд.
Більшість ссавців загинули, а вижило лише трохи більше сотні.
|Фото: АР
Наразі тривають рятувальні роботи, щоб врятувати китів, які ще живі.
"Сьогодні ми в першу чергу зосереджені на тому, щоб справді розпочати цю рятувальну операцію та звільнити китів", – сказав Брендон Кларк зі Служби парків і дикої природи Тасманії у коментарі ABC.
Деякі з них можуть повторно викинутися на пляж, тому рятувальники будуть стежити за поведінкою ссавців.
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|Ілюстративне фото гринд: durktalsma/Depositphotos
Раніше цього ж тижня у Тасманії на берег викинулися 14 кашалотів, переважно молодих самців.
Усі вони були знайдені мертвими на пляжі острова Кінг.
Учені досі шукають причину, чому кити викидаються на мілину і гинуть.
Кити використовують ехолокацію для навігації.
За однією з версій, вони викидаються на берег, бо з якихось причин втрачають орієнтування.
Нагадаємо, українські полярники розповіли цікаві факти про дельфінів та китів.
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