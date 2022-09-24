Тіло військового з синьо-жовтим браслетом на руці передали для поховання

Тіло військовослужбовця Сергія Сови, який був знайдений у Ізюмі з жовто-синім браслетом на руці, передали для належного поховання.

Про це повідомив начальник слідчого управління ГУНП у Харківської області Сергій Болвінов.

"Слідчими проведено додатковий огляд тіла в морзі з залученням судового медичного експерта. Це – військовослужбовець. Його по татуюванню впізнала дружина", – написав він.

Нагадаємо, Сергій Сова вважався безвісти зниклим з 19 квітня 2022 року, його шукали протягом 5 місяців, але безрезультатно.

Фото: Юрій Ларін

Після ексгумації тіл на місці масового поховання в Ізюмі жінка Сови упізнала свого чоловіка.

14 річний син Оксани та Сергія після звістки про загибель батька написав листа до президента України.

Після офіційного упізнання рідні хотіли забрати тіло Сергія до рідного міста Нікополь.