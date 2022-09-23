У полоні витягли метал з руки іржавими пласкогубцями: що відомо про стан морпіха Діанова

ОНОВЛЕНО 25.09.2022

Стало відомо подробиці щодо стану здоров’я звільненого з полону Михайла Діанова – бійця 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ.

42-річний військовий із пораненою рукою був зображений на одному з відомих фото, що зробив Дмитро Козацький "Орест".

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Михайло Діанов боронив Маріуполь і був поранений у руку, однак після виходу з "Азовсталі" належної медичної допомоги у полоні не отримав.

Журналістка "Цензор.Нет" Віолетта Кіртока опублікувала світлину ушкодженої руки, а сестра Михайла Альона Лаврушко підтвердила, що на фото дійсно її брат.

У коментарі "Українській правді. Життя" сестра Михайла Діанова розповіла подробиці про відсутність лікування у полоні та стан здоров’я військового зараз.

"Фізичний стан, звичайно, важкий. А моральний…Михайло дуже сильний. Він безмежно радий, що він повернувся. Каже: йду і дихаю чистим, вільним повітрям.

Зараз основне – це поставити його на ноги", – сказала Альона.

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21 вересня Михайла звільнили з російського полону разом з 214 захисниками Маріуполя.

Михайла уже забрали з Чернігівщини, де проходив обмін полоненими. Наразі він перебуває у Київському військовому госпіталі.

"Лікар у військовому госпіталі подивився. Наразі операцію проводити не будуть, але найперше, що йому потрібно – це набрати вагу.

Це основне, тому що фізичний стан його не дозволяє зробити йому зараз операцію. Це може бути небезпечно для його здоров’я. Тому він зараз має поправлятися, набиратися сил", – розповідає Альона.

Після відновлення Михайлу мають прооперувати руку: у ній не вистачає 4 сантиметрів кістки.

"У нього є проблема з рукою, може бути загноєння. Далі потрібно зробити операцію, вставити пластину на кістку, тому що в нього не вистачає 4 сантиметрів кістки в руці і це все треба виправляти", – пояснює жінка.

На окупованих територіях Михайлу, як і багатьом іншим пораненим, не надавали належної медичної допомоги.

"Йому витягнули апарат з руки, без наркозу, без нічого – іржавими пласкогубцями.

Витягували цей метал з руки пласкогубцями...Отака була допомога нашим хлопцям", – розповідає сестра військового.

Фото: Дмитро Козацький

Альона Лаврушко також розповіла про першу зустріч з братом після полону.

"Я навіть не знаю, як вам передати. Безмежно раді були бачити, суцільні обійми. На диво, сліз не було – була лише усмішка. У нього особливо.

Він у нас надзвичайно позитивний, надзвичайно сильний духом, і це так само дуже допомагає. А ми біля нього можемо пускати сльози, коли він усміхається", – каже вона.

На запитання про психологічну допомогу жінка відповідає так:

"Я думаю, це буде за його бажанням. Якщо він буде її потребувати – звичайно буде. Але з сім’ями треба також працювати, як ми правильно маємо себе поводити. Ми будемо старатися допомогти і не нашкодити йому".

Побутові речі та одяг Михайло має, але попереду тривале лікування.

"Кардіограма – хороша. Це вже плюс. Але вага… Коли людина втрачає 30% від своєї нормальної ваги, її ж треба набрати", – додає Альона.

Оновлено. Станом на 25 вересня сестра звільненого з полону бійця 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ Михайла Діанова Альона Лаврушко заявила, що припиняє збір коштів на лікування брата "на будь-які рахунки" через появу шахраїв, які намагаються на цьому нажитися.