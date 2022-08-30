У Києві затримали двох людей за жорстоке поводження з рідкісними тваринами

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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30 серпня 2022

У Києві чоловіка та жінку викрили на незаконній торгівлі рідкісними тваринами.

Екзотичних істот утримували у квартирах в неналежних умовах. Через це правоохоронці відкрили кримінальну справу, повідомили в поліції Києва.

36-річна жінка та 35-річний чоловік із Оболонського району Києва утримували тигрів, рептилій, мавп та папуг, які занесені в Червону книгу.

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За допомогою соцмереж зловмисники виставляли оголошення про продаж тварин. Саме так їх виявили поліцейські.

Фото: Нацполіція

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У помешканні чоловіка та жінки правоохоронці виявили тварин різноманітних видів, яких тримали в жахливих умовах.

"Ми провели 5 обшуків у конспіративних та особистих квартирах фігурантів, де виявили близько 400 тварин різноманітних видів, серед яких і троє маленьких тигренят, мавпи, єноти, рептилії та птахи", – каже в.о. начальника Оболонського управління поліції Сергій Бондар.

 Тварин утримували в неналежних умовах

Зокрема тварин утримували з порушенням санітарно-гігієнічних норм, а травоїдні та хижі тварини утримувались у сусідніх клітках в одній кімнаті.

Також під час обшуків поліція виявила безліч підробленої ветеринарної документації на екзотичних тварин.

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Нині усіх тварин було вилучено та передано столичному зоопарку, де їх будуть утримувати.

 Рідкісних тварин передали у столичний зоопарк

Поліція за даним фактом відкрила одразу дві кримінальні справи: за ст. 299 ККУ жорстоке поводження та за ст. 358 ККУ підроблення документів.

За це чоловікові та жінці "світить" волі від п’яти до восьми років за ґратами з конфіскацією тварин.

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