У Києві затримали двох людей за жорстоке поводження з рідкісними тваринами

У Києві чоловіка та жінку викрили на незаконній торгівлі рідкісними тваринами.
Екзотичних істот утримували у квартирах в неналежних умовах. Через це правоохоронці відкрили кримінальну справу, повідомили в поліції Києва.
36-річна жінка та 35-річний чоловік із Оболонського району Києва утримували тигрів, рептилій, мавп та папуг, які занесені в Червону книгу.
За допомогою соцмереж зловмисники виставляли оголошення про продаж тварин. Саме так їх виявили поліцейські.
|Фото: Нацполіція
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У помешканні чоловіка та жінки правоохоронці виявили тварин різноманітних видів, яких тримали в жахливих умовах.
"Ми провели 5 обшуків у конспіративних та особистих квартирах фігурантів, де виявили близько 400 тварин різноманітних видів, серед яких і троє маленьких тигренят, мавпи, єноти, рептилії та птахи", – каже в.о. начальника Оболонського управління поліції Сергій Бондар.
|Тварин утримували в неналежних умовах
Зокрема тварин утримували з порушенням санітарно-гігієнічних норм, а травоїдні та хижі тварини утримувались у сусідніх клітках в одній кімнаті.
Також під час обшуків поліція виявила безліч підробленої ветеринарної документації на екзотичних тварин.
Нині усіх тварин було вилучено та передано столичному зоопарку, де їх будуть утримувати.
|Рідкісних тварин передали у столичний зоопарк
Поліція за даним фактом відкрила одразу дві кримінальні справи: за ст. 299 ККУ жорстоке поводження та за ст. 358 ККУ підроблення документів.
За це чоловікові та жінці "світить" волі від п’яти до восьми років за ґратами з конфіскацією тварин.
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