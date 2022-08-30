У Києві затримали двох людей за жорстоке поводження з рідкісними тваринами

У Києві чоловіка та жінку викрили на незаконній торгівлі рідкісними тваринами.

Екзотичних істот утримували у квартирах в неналежних умовах. Через це правоохоронці відкрили кримінальну справу, повідомили в поліції Києва.

36-річна жінка та 35-річний чоловік із Оболонського району Києва утримували тигрів, рептилій, мавп та папуг, які занесені в Червону книгу.

За допомогою соцмереж зловмисники виставляли оголошення про продаж тварин. Саме так їх виявили поліцейські.

Фото: Нацполіція

У помешканні чоловіка та жінки правоохоронці виявили тварин різноманітних видів, яких тримали в жахливих умовах.

"Ми провели 5 обшуків у конспіративних та особистих квартирах фігурантів, де виявили близько 400 тварин різноманітних видів, серед яких і троє маленьких тигренят, мавпи, єноти, рептилії та птахи", – каже в.о. начальника Оболонського управління поліції Сергій Бондар.

Тварин утримували в неналежних умовах

Зокрема тварин утримували з порушенням санітарно-гігієнічних норм, а травоїдні та хижі тварини утримувались у сусідніх клітках в одній кімнаті.

Також під час обшуків поліція виявила безліч підробленої ветеринарної документації на екзотичних тварин.

Нині усіх тварин було вилучено та передано столичному зоопарку, де їх будуть утримувати.

Рідкісних тварин передали у столичний зоопарк

Поліція за даним фактом відкрила одразу дві кримінальні справи: за ст. 299 ККУ жорстоке поводження та за ст. 358 ККУ підроблення документів.

За це чоловікові та жінці "світить" волі від п’яти до восьми років за ґратами з конфіскацією тварин.