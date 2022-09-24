"Пам’ятаєш, як ти не здавав мені квартиру в Москві?": казахи у TikTok показують, як зустрічатимуть росіян

У TikTok мешканці Казахстану і Киргизстану влаштували флешмоб, де демонструють, як будуть зустрічати росіян, що тікають від оголошеної Путіним мобілізації.

На відео люди згадують, як "гостинно" росіяни приймали мешканців Казахстану у своїх містах, і обіцяють зустріти їх так само.

"А можна на людському? Не забувайте, хто вас навчив туалетом користуватися! Заберем свої землі! А як правильно, Алма-Ати чи Алмаата?" – пишуть дописувачі риторичні питання до росіян.

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У відео дівчата пародують москвичів, які були не дуже раді гостям з Азії.

"Понаїхали! Бішкек – не гумовий. Прийом на роботу – тільки зізнанням киргизької мови. Реєстрацію пред’явіть, будь ласка. Здаю квартиру тільки людям з азійською зовнішністю. Слов’яни, відійдіть. Сала немає, тільки баранина", – репетирує прийом росіян тренерка з Киргизстану.

Також набирає обертів відео, як у Казахстані здають квартиру росіянам. Чоловік дзвонить за оголошенням, щоб від імені росіянина орендувати житло у Алмати за понад 800 доларів на місяць.

У відповідь його питають: "Чий Крим?". Коли потенційний орендар каже – російський, йому відмовляють.

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“Вообще, скажите мне, Крым чей?” – такой проверочный вопрос может ожидать россиян, желающих снять жилье в Казахстане pic.twitter.com/DimuM1d6g7 — Настоящее Время. Азия (@CurrentTimeAsia) September 23, 2022

"Ви ж в юртах живете? Так! Здам за 1 лимон", – тролять росіян казахи.

"Пам’ятаєш, як не здав мені квартиру в Москві?" – говорить хлопець на відео.

Інші тіктокери також згадують, що говорили росіяни про Казахстан, куди зараз тікають.

"Казахстан – не розвинута країна. Там гірше, ніж у Росії, в сто разів", – пригадують такі слова тим, хто тепер їде у країну.

Українці у коментарях висловлюють казахам підтримку і кажуть, що після Перемоги обов’язково відвідають цю країну.

Нагадаємо, офіційний Казахстан заявив, що не видаватиме посвідки на постійне проживання громадянам Росії без дозволу Москви, оскільки велика кількість росіян прагне виїхати з країни після оголошення Кремлем часткової військової мобілізації.