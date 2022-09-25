З’явилися шахраї: сестра звільненого з полону РФ морпіха Діанова припинила збір коштів на лікування брата

Сестра звільненого з полону бійця 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ Михайла Діанова Альона Лаврушко заявила, що припиняє збір коштів на лікування брата.

Причиною послугувало шахрайство – невідомі розповсюдили фейкові банківські рахунки, намагаючись нажитися, повідомляє вона у Facebook.

Альона також опублікувала скриншоти фальшивих сторінок, власники яких збирали гроші нібито на "лікування та відновлення героя "Азовсталі", стверджуючи, що зібрані кошти будуть перераховані родині Михайла.

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"Ми ПРИПИНЯЄМО збір коштів на будь-які рахунки, тому що з’являються фейкові сторінки, які хочуть нажитись на цьому. Ось вони. Ці банківські рахунки – шахрайські! Зверніть увагу! Розповсюдьте це повідомлення! Ще раз – це ШАХРАЇ!", – написала Лаврушко.

Скриншоти зі сторінки Альони Лаврушко у Facebook

Нагадаємо, 21 вересня морпіха Збройних сил і оборонця "Азовсталі" Михайла Діанова звільнили з російського полону разом з 214-ма іншими захисниками Маріуполя. Діанов – один із героїв болючого фоторепортажу з "Азовсталі" Дмитра "Ореста" Козацього. Вже тоді на світлинах можна було побачити, що Михайло отримав поранення руки.

Так Михайло Діанов виглядав до російського полону. Фото: Дмитро "Орест" Козацький

Перебуваючи в окупованому Маріуполі, військовий не мав змоги отримати належної медичної допомоги. А коли Діанов потрапив у полон до росіян, останні лише погіршили його стан. Як розповіла "УП. Життя" його сестра Альона, окупанти витягнули апарат з руки Михайла без наркозу іржавими пласкогубцями.

Михайло Діанов після повернення з полону РФ. Фото: Kristina Berdynskykh

Наразі Діанов перебуває у Київському військовому госпіталі. Після відновлення Михайлу мають прооперувати руку, адже у ній не вистачає 4 сантиметрів кістки.

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