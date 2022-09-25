З’явилися шахраї: сестра звільненого з полону РФ морпіха Діанова припинила збір коштів на лікування брата

Сестра звільненого з полону бійця 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ Михайла Діанова Альона Лаврушко заявила, що припиняє збір коштів на лікування брата.

Причиною послугувало шахрайство – невідомі розповсюдили фейкові банківські рахунки, намагаючись нажитися, повідомляє вона у Facebook.

Альона також опублікувала скриншоти фальшивих сторінок, власники яких збирали гроші нібито на "лікування та відновлення героя "Азовсталі", стверджуючи, що зібрані кошти будуть перераховані родині Михайла.

"Ми ПРИПИНЯЄМО збір коштів на будь-які рахунки, тому що з’являються фейкові сторінки, які хочуть нажитись на цьому. Ось вони. Ці банківські рахунки – шахрайські! Зверніть увагу! Розповсюдьте це повідомлення! Ще раз – це ШАХРАЇ!", – написала Лаврушко.

Скриншоти зі сторінки Альони Лаврушко у Facebook

Нагадаємо, 21 вересня морпіха Збройних сил і оборонця "Азовсталі" Михайла Діанова звільнили з російського полону разом з 214-ма іншими захисниками Маріуполя. Діанов – один із героїв болючого фоторепортажу з "Азовсталі" Дмитра "Ореста" Козацього. Вже тоді на світлинах можна було побачити, що Михайло отримав поранення руки.

Так Михайло Діанов виглядав до російського полону. Фото: Дмитро "Орест" Козацький

Перебуваючи в окупованому Маріуполі, військовий не мав змоги отримати належної медичної допомоги. А коли Діанов потрапив у полон до росіян, останні лише погіршили його стан. Як розповіла "УП. Життя" його сестра Альона, окупанти витягнули апарат з руки Михайла без наркозу іржавими пласкогубцями.

Михайло Діанов після повернення з полону РФ. Фото: Kristina Berdynskykh

Наразі Діанов перебуває у Київському військовому госпіталі. Після відновлення Михайлу мають прооперувати руку, адже у ній не вистачає 4 сантиметрів кістки.