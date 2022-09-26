"Їдьте на Щекавицю": українці будують інтимні плани на випадок застосування ядерної зброї

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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26 вересня 2022

22 вересня на погрози Путіна застосувати ядерну зброю по території України  соцмережами прокотилась бурхлива реакція.

Користувачі почали фантазувати, як вони проведуть останні миті життя. 

Однією з "ідей" було провести оргію в центрі Києва на горі Щекавиця. Вона породила чимало жартів в мережі.

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Інформація набула розголосу через пост Наталії Піскової у Twitter. 

Вона написала, що дізналась про закриту спільноту, в якій зібрались люди, щоб влаштувати оргію у випадку, якщо ядерну зброю все ж застосують. Жарт став вірусним.

За кілька годин Наталія опублікувала продовження:

"Посилання на групу у мене немає, але як тільки оголосять, що почалося, зразу їдьте на Щекавицю, що ви як малі діти", – написала вона.

Спершу було 8 людей, а за 5 годин кількість учасників зросла до 101. Зі звичайної групи в Telegram вона перетворилась на супергрупу. 

Наразі у чаті зареєстровано понад 4 тисячі осіб. 

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Повідомлення викликало хвилю жартів у мережі. Люди почали говорити, що не обов’язково чекати на ядерний удар. 

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Наприклад, Дарина Даниленко запропонувала зустрітися незалежно від того, чи застосують ядерку:

Іван Марунич поєднав регулярні збори від Сергія Притули з новою ситуацією, де треба збирати(ся).

Лєна Чічеріна дбає про осередок руху у Львові, бо до Києва не всі встигнуть доїхати у разі надзвичайної ситуації.

Оргію у Львові також активно обговорювали у Twitter.

А ще користувачі пишуть: "Бути українцем – це не тільки не боятись апокаліпсису, а й мати плани на після".

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Ілюстратор Олександр Греков намалював своє бачення ситуації:

На жарти про Щекавицю відреагували й бренди. Зокрема, "Сільпо" попросили не боятися черг, адже у них є 16 кас:

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