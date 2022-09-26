"Їдьте на Щекавицю": українці будують інтимні плани на випадок застосування ядерної зброї

22 вересня на погрози Путіна застосувати ядерну зброю по території України соцмережами прокотилась бурхлива реакція.
Користувачі почали фантазувати, як вони проведуть останні миті життя.
Однією з "ідей" було провести оргію в центрі Києва на горі Щекавиця. Вона породила чимало жартів в мережі.
Інформація набула розголосу через пост Наталії Піскової у Twitter.
Вона написала, що дізналась про закриту спільноту, в якій зібрались люди, щоб влаштувати оргію у випадку, якщо ядерну зброю все ж застосують. Жарт став вірусним.
За кілька годин Наталія опублікувала продовження:
"Посилання на групу у мене немає, але як тільки оголосять, що почалося, зразу їдьте на Щекавицю, що ви як малі діти", – написала вона.
Спершу було 8 людей, а за 5 годин кількість учасників зросла до 101. Зі звичайної групи в Telegram вона перетворилась на супергрупу.
Наразі у чаті зареєстровано понад 4 тисячі осіб.
Повідомлення викликало хвилю жартів у мережі. Люди почали говорити, що не обов’язково чекати на ядерний удар.
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Наприклад, Дарина Даниленко запропонувала зустрітися незалежно від того, чи застосують ядерку:
Іван Марунич поєднав регулярні збори від Сергія Притули з новою ситуацією, де треба збирати(ся).
Лєна Чічеріна дбає про осередок руху у Львові, бо до Києва не всі встигнуть доїхати у разі надзвичайної ситуації.
Оргію у Львові також активно обговорювали у Twitter.
А ще користувачі пишуть: "Бути українцем – це не тільки не боятись апокаліпсису, а й мати плани на після".
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Ілюстратор Олександр Греков намалював своє бачення ситуації:
На жарти про Щекавицю відреагували й бренди. Зокрема, "Сільпо" попросили не боятися черг, адже у них є 16 кас:
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