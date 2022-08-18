"Наступні – атомна бомба і авіаносець": реакція українців на купівлю "народного" супутника

Засновник благодійного фонду Сергій Притула, якому українці за три дні надонатили 600 мільйонів гривень на "народні байрактари", розкрив інтригу майже двох місяців.

За гроші на БПЛА, які турецька компанія Baykar вирішила передати Україні безкоштовно, фонд купив космічний супутник.

"Я дякую усім, хто виявив терплячість, очікуючи на те, що я зараз повідомлю. Українці, ви – космос. Ми купили супутник! "Бавовни" буде багато", – повідомив Притула 18 серпня.

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За його словами, Україна також матиме доступ до до бази даних супутникових знімків сузір’я ICEYE:

"Відтепер наша армія буде максимально швидко отримувати супутникові знімки високої якості, які допоможуть нам з оперативним плануванням операцій".

Шоковані і вражені новиною українці тепер гадають, що Україна купить наступним: атомну бомбу, зореліт чи може авіаносець?

"Українська правда. Життя" розповідає, як люди відреагували на купівлю "народного" супутника.

"Наступний збір – на ядерку"

Народний депутат Роман Грищук пророкує, що наступним, на що благодійний фонд Притули буде збирати кошти – ядерна зброя.

"Наступний збір українців буде на ядерку. Ахаа…Хаха…Притула відкриває банку", – написав Грищук у Facebook.

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Одразу після цього нардеп "потролив" російську пропагандистку Ольгу Скабєєву:

"Голосом Скабеевой:

Мы знали о планах Украины купить Спутник, поэтому еще год назад изобрели против него вакцину".

Може, авіаносець?

Журналістка Катерина Венжик вважає, що наступним Україна придбає авіаносець:

"Ну шо я можу сказати. Наступим, мабуть, стане авіаносець (бо просто ядерку не продають)".

Депутатку Київради Євгенію Кулебу новина про купівлю супутника неабияк розчулила.

"І тут українські волонтери дістали для армії СУПУТНИК.

Сльози на очах від цієї новини! Тепер усі ці смішні меми про те, що реально може дістати український волонтер не здаються такими фантастичними і нереальними.

Благодійний Фонд Сергія Притули, ви неймовірні!" – написала вона у Facebook.

Журналістка Тетяна Урбанська, коментуючи новину, візуалізувала, як виглядатиме супутник.

Скриншот: журналістка Тетяна Урбанська у Facebook

"Привіт, Кримський міст"

Телеведучий Артем Овдієнко після вражаючої новини опублікував "фотонатяк" – Кримський міст "очима супутника".

Скриншот: Артем Овдієнко у Facebook

У Силах спеціальних операцій ЗСУ відреагували на купівлю супутника "правдивим" мемом:

Фото: Сили спеціальних операцій ЗСУ

"Наступні – томагавк або ядерна боєголовка"

А у Центрі протидії корупції, реагуючи на купівлю супутника, вирішили згадати "конкурента" фонду Притули – фонд допомоги армії "Повернись живим". Від останніх тепер чекають томагавк або ядерну боєголовку.

Скриншот: Центр протидії корупції

Telegram-канал "Регіоналіті" іронічно припустив, якими будуть перші супутникові знімки.

"Ідея про атомну бомбу неможливою вже не виглядає"

Журналіст Петро Шуклінов зізнався, що після купівлі власного супутника ідея з придбанням атомної бомби більше не виглядає нереальною.

"Притула купив супутник для ЗСУ. Ідея про атомну бомбу неможливою вже не виглядає", – написав він у Facebook, передавши у коментарях "привіт" Кримському мосту.

Режисер Наріман Алієв запостив ситуативну пораду для "пікаперів":

"– Ей, крихітко. Це тебе придбав Притула?

– Ні.

– Дивно, бо ти – космос", – написав Алієв у Twitter.

Наріман Алієв у Twitter

Водночас журналістка Марія Гурська відзначила:

"Народні байрактари вийшли прям космічними".

"А на решту – колонія на Марсі"

Користувачка Світлана Яремчук "зазирнула" у 2100 рік. Ось так, на її думку, виглядатиме діалог батька з сином в колонії "Українські хутори" на Марсі:

"2100-ий рік. Колонія на Марсі.

– Тату, а чому у нас всюди на Марсі українські прапори?

– А то, синку, колись українці під час війни назбирали грошей на Байрактари. А на решту організували цю колонію. По документах так і записано: "Українські хутори".

– А я думаю, чому ми гімн України щоранку співаємо.

– То від великої вдячності, Стінгере.

– Чуєте, тату, а у нас вчора у школі було включення з міжгалактичним кораблем, у них теж жовто-блакитний всюди. І гімн…

– І то українці, синку. То вже геть на залишки. Що могли. В українців це називається "на останні копійки". Ну, давай вже борщем пообідаємо. Джавеліно, люба, дай часничку до сала".

Блогер і співорганізатор збору на "народний" байрактар Ігор Лаченков припускає, що потужності супутника аж настільки вражаючі:

– Переміщення русні максимально точно?

– Бачимо.

– Всі їх дислокації?

– Бачимо.

– Як рядові "орки" ср*ть у кущах ?

– Теж бачимо.

Скриншот з Telegram-каналу "Лачен пише"

Фото: Світлана Лемешко у Facebook

Наостанок публікуємо ще декілька прикладів народної творчості у соцмережах:

"Щоб не возитися з поштучними покупками", – прокоментував мем Олександр Кривець.

Ілюстратор Олександр Грехов також не зміг пройти повз новини про купівлю супутника. Фото з його Facebook

Скриншот: користувач Twitter з ніком "Києво-Печерський Владік"

Скриншот: користувач Twitter з ніком "Білосніжка"

"Українці be like", – так прокоментувала мем нардепка Євгенія Кравчук у Facebook.

Фото: Наталія Бушковська у Facebook

Фото: Іван Марунич у Facebook