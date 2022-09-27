Гори шприців і медикаментів: в Ізюмі знайшли "шпиталь", який росіяни облаштували у школі

У звільненому українськими військами Ізюмі поліцейські-криміналісти Київщини знайшли у спортзалі одної зі шкіл колишній "шпиталь" росіян.

Про це повідомили у поліції Київської області.

Під час огляду деокупованої території криміналісти зайшли у школу, де знаходився командний пункт російських солдат та імпровізований солдатський пункт з медичної допомоги.

"У спортивному залі, де раніше діти займалися фізичною культурою, ворожі війська облаштували польовий шпиталь, де залишили гори шприців і медикаментів", – кажуть поліцейські.

Так виглядає фасад ізюмської школи після деокупації міста

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Штани забув...

У спортивному залі ворожі війська облаштували польовий шпиталь

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Нагадаємо, на звільнених територіях півночі Харківщини сапери Національної гвардії продовжують розмінування доріг, узбіч, житлових будинків, державних та громадських установ, шкіл та дитячих садків.

Під час розмінування Макарівської школи загинув сапер. Вона була замінована повністю – двері, вікна, навчальні класи, дитячий майданчик.