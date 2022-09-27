В Україні створили застосунок, який допоможе вивчати математику учням 1-4 класів

Яна Осадча журналіст
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27 вересня 2022

В Україні з’явився мобільний застосунок "Вивчаю – не чекаю", за допомогою якого учні 1-4 класів зможуть вивчати математику у будь-якій точці світу.

Програма призначена для дітей, які знаходяться на окупованих територіях і за кордоном, повідомили у Міністерстві освіти і науки України.

Застосунок підходить для навчання як офлайн у школі, так і онлайн. Його також можна використовувати для домашнього навчання.

Дитині пропонують переглянути відео-уроки і пограти у навчальні міні-ігри, які допоможуть закріпити матеріал.

 Застосунок підходить для навчання як офлайн у школі, так і онлайн

Застосунок адаптований для України, усі відео та ігри відповідають українській навчальній програмі.

У роботі над програмою брали участь і українські діти – саме вони на стадії розробки завдань визначали, яке з них цікавіше.

"Вивчаю – не чекаю" розробили на основі методології організації War Child Holland, яка спеціалізуються на створенні освітніх продуктів для дітей у країнах, де відбуваються війни або збройні конфлікти.

Свій застосунок Can’t Wait to Learn, створений за тією ж методологію, організація використовує вже 10 років у Лівані, Йорданії та Судані.

Застосунок для вивчення математики доступний для завантаження на iOS та Android. Водночас окремий додаток для вивчення української мови з’явиться в доступі до кінця року.

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