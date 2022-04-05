У застосунку для вивчення мов кількість охочих опанувати українську зросла на 577%

На популярній у світі платформі для вивчення мов Duolingo із початку російського вторгнення в Україну різко зросла кількість охочих вивчити українську мову.

У зверненні на підтримку України в Duolingo зазначають, що кількість опанувати українську у світі зросла на 577%.

"Найбільше тих, хто вивчає українську мову – у США, їхня кількість з початку війни зросла на 554%.

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Українська мова досягла піку в США 28 лютого і відтоді залишається стабільною", – йдеться в повідомленні.

Фото: serezniy/Depositphotos

Найбільше зростання кількості людей, які вивчають українську, зафіксували у Польщі – 2677% з початку агресії РФ.

Також у коментарі виданню FOX у Duolingo відповіли, що сплеск популярності української мови пов’язаний із великою кількістю біженців у Європі.

"А для наших учнів, які навчаються в США, вивчення української мови – це спосіб долучитися до того, що відбувається, у місці, яке може здаватися таким далеким, і проявити солідарність з Україною" – сказала наукова співробітниця Duolingo Сінді Бланко.

Курс з української мови у застосунку розроблений у партнерстві з волонтерами Корпусу Миру у 2015 році і призначався для волонтерської допомоги Україні.

У Duolingo також зазначили, що збираються спрямувати доходи від реклами, які отримують від людей, що вивчають українську мову,на допомогу Україні.

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"Ми також контактували з Міністерством освіти і науки України та обговорюємо додаткові способи підтримки їхніх студентів.

Наприклад, тест з англійської мови Duolingo буде безкоштовним.

Duolingo також планує запуск українськомовного інтерфейсу" – йдеться в повідомленні.

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