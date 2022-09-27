Україна відмовилась брати участь у конгресі Міжнародної федерації гімнастики через росіян і білорусів

Українська федерація гімнастики вирішила не брати участь у цьогорічному конгресі Міжнародної федерації гімнастики через те, що туди допустили представників РФ та Білорусі.

Конгрес відбудеться у Туреччині 11-12 листопада, повідомляють у Федерації.

Окрім того, Міжнародна федерація перенесла конгрес з Норвегії до Туреччини, оскільки Норвегія відмовилася його проводити і, відповідно до рекомендацій Норвезького олімпійського комітету, запрошувати туди представників РФ і Білорусі.

Норвегія також не буде присутня на конгресі у турецькому Стамбулі.

Міжнародна федерація перенесла конгрес з Норвегії до Туреччини

"Українська федерація гімнастики вважає неприйнятним сідати за один стіл і брати участь у спільному заході та обговоренні питань спорту разом з представниками країни, яка своїми агресивними і насильницькими діями порушує усі норми міжнародного права, права людини, Статут ООН, Олімпійську хартію, Статут та Кодекс етики ФІЖ тощо, а також країни, яка є поплічником агресора", – йдеться у заяві української федерації.

У федерації також заявили, що наслідки війни, яку розв’язала Росія, є катастрофічними для спортивної сфери України.

"Знищено або пошкоджено велику кількість об’єктів спортивної інфраструктури. Значна частина спортсменів була змушена виїхати з країни і стати біженцями, а деяких з них було вбито. Багато спортсменів втратили можливість тренуватися і живуть під постійними обстрілами", – кажуть у Федерації.

Українська федерація гімнастики вважає, що від участі у спортивних подіях Міжнародної федерації гімнастики (ФІЖ) необхідно відсторонити не лише спортсменів Росії й Білорусі, але й будь-яких інших посадових осіб, які представляють ці країни у ФІЖ, або ж займають офіційні посади як "нейтральні" особи.