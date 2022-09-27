В Україні збільшилася кількість дітей, які відвідують садочки – Шкарлет

В Україні станом на 27 вересня 2022 року працюють понад 9,3 тисячі дитячих садочків, де виховуються понад 700 тис. дітей.
Кількість дітей, які відвідують садочки, збільшується, повідомили у Міністерстві освіти і науки України.
"З 1 вересня 2022 року кількість дошкільнят, які охоплені освітнім процесом в очній формі, збільшилася на 11,5 тис. Станом на 27 вересня таких дітей в Україні майже 332 тис.", – каже міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.
Найбільше дітей, які ходять у садочки, на Львівщині, Київщині та Закарпатті.
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"Завдяки відповідальному ставленню до облаштування захисних споруд у закладах дошкільної освіти, все більше дітей мають можливість навчатися, творчо розвиватися, спілкуватися з однолітками, а їхні батьки – працювати", – говорить міністр.
Він також зазначив, що кількість працюючих дошкільних закладів продовжує зростати.
"За останню добу ще 31 заклад дошкільної освіти розпочав надавати освітні послуги очно, дистанційно або у змішаному форматі – залежно від безпекової ситуації в регіонах", – каже міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.
Зокрема, запрацювали 20 садочків у Житомирській області, 8 – Львівській і 3 – Кіровоградській.
Два заклади дошкільної освіти у Донецькій області були пошкоджені внаслідок бойових дій.
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