Київ може збільшити кількість опорних садочків для прийому дітей – КМДА

1 червня у Києві відновили роботу 34 опорні садочки, оскільки мешканці столиці повертаються додому.

Наразі садочки відвідують майже 900 дітей, повідомляє перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

Якщо ж до столиці повертатиметься все більше дітлахів, кількість опорних садочків можуть збільшити.

"До введення режиму воєнного стану до міських садочків було оформлено майже 100 тисяч дітей. Із збільшенням кількості дітей дошкільного віку у столиці, місто готове збільшити й кількість опорних садочків", – каже Микола Поворозник.

У київські дитсадки можуть відправити своїх дітей не тільки мешканці Києва, а й тимчасово переміщені особи та військовослужбовці.

Утім, для батьків, чиї діти не зареєстровані у столиці, необхідно:

пройти реєстрацію в електронній черзі;

оформитись до київського садочка;

звернутись до свого дитячого навчального закладу та отримати направлення.

"Водночас у столиці залишається небезпека обстрілів. Тому закликаю батьків не поспішати з поверненням дітей до столиці.

За можливості залишайтеся у більш безпечних місцях, адже для ворога Київ лишається ціллю номер один", – зазначив Микола Поворозник.

Нагадаємо, раніше Поворозник не рекомендував дітям повертатися до Києва через небезпеку ракетних ударів.