Київ може збільшити кількість опорних садочків для прийому дітей – КМДА 

1 червня у Києві відновили роботу 34 опорні садочки, оскільки мешканці столиці повертаються додому.
Наразі садочки відвідують майже 900 дітей, повідомляє перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.
Якщо ж до столиці повертатиметься все більше дітлахів, кількість опорних садочків можуть збільшити.
"До введення режиму воєнного стану до міських садочків було оформлено майже 100 тисяч дітей. Із збільшенням кількості дітей дошкільного віку у столиці, місто готове збільшити й кількість опорних садочків", – каже Микола Поворозник.
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|Фото: olesiabilkei/Depositphotos
У київські дитсадки можуть відправити своїх дітей не тільки мешканці Києва, а й тимчасово переміщені особи та військовослужбовці.
Утім, для батьків, чиї діти не зареєстровані у столиці, необхідно:
- пройти реєстрацію в електронній черзі;
- оформитись до київського садочка;
- звернутись до свого дитячого навчального закладу та отримати направлення.
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"Водночас у столиці залишається небезпека обстрілів. Тому закликаю батьків не поспішати з поверненням дітей до столиці.
За можливості залишайтеся у більш безпечних місцях, адже для ворога Київ лишається ціллю номер один", – зазначив Микола Поворозник.
Нагадаємо, раніше Поворозник не рекомендував дітям повертатися до Києва через небезпеку ракетних ударів.
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