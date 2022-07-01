Київ може збільшити кількість опорних садочків для прийому дітей – КМДА 

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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1 липня 2022

1 червня у Києві відновили роботу 34 опорні садочки, оскільки мешканці столиці повертаються додому.

Наразі садочки відвідують майже 900 дітей, повідомляє перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

Якщо ж до столиці повертатиметься все більше дітлахів, кількість опорних садочків можуть збільшити.

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"До введення режиму воєнного стану до міських садочків було оформлено майже 100 тисяч дітей. Із збільшенням кількості дітей дошкільного віку у столиці, місто готове збільшити й кількість опорних садочків", – каже Микола Поворозник.

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  Фото: olesiabilkei/Depositphotos

У київські дитсадки можуть відправити своїх дітей не тільки мешканці Києва, а й тимчасово переміщені особи та військовослужбовці. 

Утім, для батьків, чиї діти не зареєстровані у столиці, необхідно:

  • пройти реєстрацію в електронній черзі;
  • оформитись до київського садочка;
  • звернутись до свого дитячого навчального закладу та отримати направлення.

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"Водночас у столиці залишається небезпека обстрілів. Тому закликаю батьків не поспішати з поверненням дітей до столиці. 

За можливості залишайтеся у більш безпечних місцях, адже для ворога Київ лишається ціллю номер один", – зазначив Микола Поворозник.

Нагадаємо, раніше Поворозник не рекомендував дітям повертатися до Києва через небезпеку ракетних ударів.

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