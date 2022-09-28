Прикордонники показали, як облаштований побут на передовій. ВІДЕО

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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28 вересня 2022

Прикордонники облаштували побут в бліндажах на передовій.

Відеоогляд показали на сторінці Державної прикордонної служби.

Екскурсію провели бійці з позивними "Шаман" та "Музика". 

Вони розповіли, що спершу ділянці, де розташувалася їхня група, нічого не було. Кілька місяців прикордонники рили окопи та облаштовували бліндажі з дерев'яними опорами. 

 Скриншот з відео

"Шаман" показав дерев'яні двоярусні ліжка та полички для амуніції. Він також зазначив, що є опалення, запас питної води, душ, туалет та навіть – баня. 

Крім того, частина бліндажу облаштували під кухню. На ній господарює боєць з позивним "Музика". Військовий розповів про меню, яке готує бійцям.

"На перше в нас супи різнопланові, капусняк. А так то раз приготував борщ – і тепер це наша страва через кожні 2-3 дні.

На друге – каші, картопля, рагу, соте. Меню намагаємося зробити максимально домашнім", – каже він.

Військовослужбовці кажуть, що не важливо, де та в яких умовах ти знаходишся, адже твій комфорт залежить від твоїх дій.

Хоча не всім військовим пощастило мати усі умови в бліндажі. Тому бійці розповідають, що найважче у побуті – сходити в туалет. 

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