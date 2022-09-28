Пережив кому і 8 операцій: історія 11-річного хлопця з Харкова, який потрапив під касетний обстріл

11-річний Артем з Харкова потрапив під касетний обстріл у рідному місті, коли грав у футбол.
Він отримав важкі травми та впав у кому, повідомили в Першому медичному об'єднанні Львова.
"Обстріл почався раптово, без сповіщень про тривогу. Артем не встиг заховатися.
Як наслідок – відкрита мінно-вибухова травма грудної та черевної порожнини, ушкодження внутрішніх органів (легень, діафрагми та печінки) із інфекційним ускладненням", – розповіли медики.
|Фото: Перше медичне об'єднання Львова
Протягом 3 діб лікарі боролись за його життя, допоки хлопець перебував в комі. Коли його стан покращився – евакуювали до Львова.
Українські лікарі разом з британсько-американськими та колегами виконали низку високотехнологічних втручань. Вони відновили цілісність грудної клітки та правої легені, печінки та інших органів черевної порожнини. Артем переніс 8 операцій.
Реабілітологи наразі допомагають хлопцю відновити функціональність правої руки та покращити ходьбу.
|Реабілітація хлопця з Харкова
Він вже може самостійно одягатися, вмиватися, гуляти на вулиці та навіть – знову грає у футбол.
Читайте також: Втратив руку і ногу під Ізюмом: львівські лікарі вперше встановили військовому біонічний протез