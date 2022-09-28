Пережив кому і 8 операцій: історія 11-річного хлопця з Харкова, який потрапив під касетний обстріл

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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28 вересня 2022

11-річний Артем з Харкова потрапив під касетний обстріл у рідному місті, коли грав у футбол.

Він отримав важкі травми та впав у кому, повідомили в Першому медичному об'єднанні Львова.

"Обстріл почався раптово, без сповіщень про тривогу. Артем не встиг заховатися. 

Як наслідок – відкрита мінно-вибухова травма грудної та черевної порожнини, ушкодження внутрішніх органів (легень, діафрагми та печінки) із інфекційним ускладненням", – розповіли медики.

 Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Протягом 3 діб лікарі боролись за його життя, допоки хлопець перебував в комі. Коли його стан покращився – евакуювали до Львова.

Українські лікарі разом з британсько-американськими та колегами виконали низку високотехнологічних втручань. Вони відновили цілісність грудної клітки та правої легені, печінки та інших органів черевної порожнини. Артем переніс 8 операцій. 

Реабілітологи наразі допомагають хлопцю відновити функціональність правої руки та покращити ходьбу. 

 Реабілітація хлопця з Харкова

Він вже може самостійно одягатися, вмиватися, гуляти на вулиці та навіть – знову грає у футбол.

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