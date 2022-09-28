Українці створили петицію про демобілізацію військових за власним бажанням. Чи це можливо – відповідає експерт

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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28 вересня 2022

В Україні створили петицію щодо демобілізації за власним бажанням для військових, які перебувають на службі понад рік. 

Про це йдеться на сайті звернень до Президента.

"Враховуючи нову реальність російської повномасштабної агресії, невизначеність терміну остаточної перемоги, імовірне збереження російської загрози навіть після завершення війни, а також керуючись Конституцією України та принципом справедливості – необхідно обмежити термін мобілізації кожної окремої людини, а також гарантувати відстрочку від наступної мобілізації для людей, котрі відслужили встановлений термін", – пропонує автор петиції Антон Водяний. 

Він апелює до справедливості та психологічного стану військових. 

Наразі петиція має майже 4 тисячі підписів з 25 тисяч, до кінця збору лишилось 68 днів.

 Фото: rospoint.ukr.net / Depositphotos

Адвокат юридичної фірми "Міллер" Андрій Новак пояснив "Українській правді. Життя", що у законі є низка умов для демобілізації. 

Але у воєнний час, в період мобілізації, звільнити зі служби можуть лише:

  • за віком – для тих, кому виповнилось 60 років;
  • за станом здоров'я – висновок від медичної комісії про непридатність до військової служби;
  • обвинувальний вирок суду;
  • особливі сімейні обставини та інші причини  – виховання дитини з інвалідністю до 18 років, постійний догляд за хворими тощо.

"Демобілізуватися за власним бажання військові не можуть, оскільки це не контрактна форма служби, а період мобілізації. Вона звершиться тільки після завершення воєнного стану та деякий період після цього", – пояснив Андрій Новак. 

Він додав, що петиція насправді має сенс, проте вона вимагатиме змін у законодавстві.

Нагадаємо, що військові можуть піти у відпустку на термін до 10 днів, проте також є низка умов.

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