Дитячий омбудсмен РФ заявила, що депортовані діти з Маріуполя нібито полюбили Росію

Дитяча омбудсменка РФ Марія Львова-Бєлова стверджує, що 30 дітей з Маріуполя, яких депортували у Підмосков'я під час повномасштабного вторгнення, нібито змінили свої антиросійські погляди.

Про це Львова-Бєлова заявила на брифінгу у "Громадській палаті РФ".

Зі слів чиновниці, негативне ставлення цих дітей до РФ "перетворюється на любов до Росії".

Омбудсменка називає українські сім'ї прийомними, наголошує, що дітей покинули батьки та "звітує" про героїчний порятунок неповнолітніх з підвалів у Маріуполі.

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Вона зазначає, що усіх українських дітей тимчасово віддали до сімей у Підмосков'ї. Спершу, за словами Львової-Бєлової, вони погано відгукувались про президента Росії та співали гімн України. На "перевиховання", до речі, і Марія Львова-Бєлова взяла собі дитину.

Пропагандистка розповіла, що бачить, як відбувається "інтеграція" дітей з Маріуполя. Вона стверджує, що дітям запропонували ефемерну можливість повернутися додому і усі нібито відмовились.

Чиновниця також заявила, що вважає "незрозумілими" підстави, на яких влада України вимагає повернення цих дітей.

Раніше пропагандисти зняли відео про "порятунок" дітей з Маріуполя та Донецької області до Підмосков'я. Його опублікував радник мера Маріуполя 20 вересня.

Проте чиновник повідомляв про значну більшу кількість депортованих дітей та про їхнє "розселення" у прийомні сім'ї.