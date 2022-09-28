Дитячий омбудсмен РФ заявила, що депортовані діти з Маріуполя нібито полюбили Росію

Дитяча омбудсменка РФ Марія Львова-Бєлова стверджує, що 30 дітей з Маріуполя, яких депортували у Підмосков'я під час повномасштабного вторгнення, нібито змінили свої антиросійські погляди.

Про це Львова-Бєлова заявила на брифінгу у "Громадській палаті РФ".

Зі слів чиновниці, негативне ставлення цих дітей до РФ "перетворюється на любов до Росії".

Реклама:

Омбудсменка називає українські сім'ї прийомними, наголошує, що дітей покинули батьки та "звітує" про героїчний порятунок неповнолітніх з підвалів у Маріуполі.

Фото: grejak / Depositphotos

Вона зазначає, що усіх українських дітей тимчасово віддали до сімей у Підмосков'ї. Спершу, за словами Львової-Бєлової, вони погано відгукувались про президента Росії та співали гімн України. На "перевиховання", до речі, і Марія Львова-Бєлова взяла собі дитину.

Пропагандистка розповіла, що бачить, як відбувається "інтеграція" дітей з Маріуполя. Вона стверджує, що дітям запропонували ефемерну можливість повернутися додому і усі нібито відмовились.

Чиновниця також заявила, що вважає "незрозумілими" підстави, на яких влада України вимагає повернення цих дітей.

Раніше пропагандисти зняли відео про "порятунок" дітей з Маріуполя та Донецької області до Підмосков'я. Його опублікував радник мера Маріуполя 20 вересня.

Проте чиновник повідомляв про значну більшу кількість депортованих дітей та про їхнє "розселення" у прийомні сім'ї.

Реклама: