Дитячий омбудсмен РФ заявила, що депортовані діти з Маріуполя нібито полюбили Росію

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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28 вересня 2022

Дитяча омбудсменка РФ Марія Львова-Бєлова стверджує, що 30 дітей з Маріуполя, яких депортували у Підмосков'я під час повномасштабного вторгнення, нібито змінили свої антиросійські погляди.

Про це Львова-Бєлова заявила на брифінгу у "Громадській палаті РФ".

Зі слів чиновниці, негативне ставлення цих дітей до РФ "перетворюється на любов до Росії". 

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Омбудсменка називає українські сім'ї прийомними, наголошує, що дітей покинули батьки та "звітує" про героїчний порятунок неповнолітніх з підвалів у Маріуполі.

 Фото: grejak / Depositphotos

Вона зазначає, що усіх українських дітей тимчасово віддали до сімей у Підмосков'ї. Спершу, за словами Львової-Бєлової, вони погано відгукувались про президента Росії та співали гімн України. На "перевиховання", до речі, і Марія Львова-Бєлова взяла собі дитину. 

Пропагандистка розповіла, що бачить, як відбувається "інтеграція" дітей з Маріуполя. Вона стверджує, що дітям запропонували ефемерну можливість повернутися додому і усі нібито відмовились.

Чиновниця також заявила, що вважає "незрозумілими" підстави, на яких влада України вимагає повернення цих дітей.

Раніше пропагандисти зняли відео про "порятунок" дітей з Маріуполя та Донецької області до Підмосков'я. Його опублікував радник мера Маріуполя 20 вересня. 

Проте чиновник повідомляв про значну більшу кількість депортованих дітей та про їхнє "розселення" у прийомні сім'ї.

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