У Росії заявили про "усиновлення" тисячі дітей, депортованих з Маріуполя

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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23 серпня 2022

Лише у Краснодарському краї Росії віддали на "усиновлення" понад 1000 українських дітей, яких незаконно вивезли із захопленого окупантами Маріуполя.

Про це свідчить інформація на сайті управління з питань сім'ї та дитинства Краснодарського краю, яке цинічно називає Маріуполь "освобожденным".

Повідомляється, що діти, яких російські окупанти вивезли з розбомбленого українського портового міста, тепер проживатимуть у Тюмені, Іркутську, Кемерово та Алтайському краї.

Крім того, ще понад 300 українських дітей наразі знаходяться у черзі на "усиновлення". Вони перебувають у спеціалізованих установах Краснодарського краю.

 Фото: andrei310/Depositphotos

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Щоб заохочувати росіян незаконно вивезених з України усиновлювати дітей, їм пропонують "одноразову виплату материнського капіталу та держдопомогу". Щороку обіцяють виплачувати по 20 тисяч рублів за кожну усиновлену дитину та понад 150 тисяч – за дитину з інвалідністю; дитину, старшу за 7 років; "усиновлення" рідних братів чи сестер.

Нагадаємо, за даними радниці-уповноваженої президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дарʼї Герасимчук, станом на 1 серпня відомо про незаконну депортацію 5754 дітей до Росії. А до цього стало відомо, що РФ готує зміни до законодавства, які дозволять росіянам усиновлювати українських дітей за спрощеною процедурою

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