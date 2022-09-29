Гендиректор Yakaboo йде з посади після звинувачень у сексизмі 

Генеральний директор мережі онлайн-книгарень Yakaboo Іван Богдан пішов з посади після скандальних висловлювань, за які його звинуватили у сексизмі.
Під час онлайн-дискусії 28 вересня він сказав, що жінки частіше купують книги, бо витрачають зароблені чоловіками гроші.
Українці у соцмережах почали обурюватися і закликати бойкотувати книгарні Yakaboo.
Наступного дня Іван Богдан перепросив за свої слова і заявив, що йде з посади СЕО.
"Хочу публічно принести всім свої щирі вибачення. Мій невдалий вислів вчора під час панельної дискусії про портрет сучасного українського читача викликав у соцмережах справедливе обурення", – написав він у Facebook.
Чоловік додав, що усвідомлює, що "такі формулювання неприпустимі у жодній формі та за будь-якої ситуації".
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|Скріншот із Facebook
"Повірте, я дуже жалкую про вчорашній інцидент. Ніколи так не мислив та не маю жодних упереджень в гендерному питанні.
Це важливий урок для мене. Я усвідомлюю всю відповідальність і розумію наслідки.
Ми у компанії прийняли непросте, але правильне спільне рішення – я йду з посади СЕО Yakaboo", – зауважив Богдан.
Компанія Yakaboo також опублікувала допис щодо невдалого висловлювання гендиректора.
"Ми впевнені, Іван Богдан не мав на меті нікого образити, оскільки ніколи не мав упереджень в питаннях гендеру та завжди ставився до жінок з повагою.
Але його висловлювання не сумісне з цінностями, культурою та поглядами, які сповідує наша компанія, наші акціонери, наша команда", – написали на сторінці Yakaboo.
У компанії додали, що цінності перевіряються діями і відповідними рішеннями, а повага до клієнтів, партнерів та співробітників є ключовою цінністю для компанії.
"У зв’язку з цим ми ухвалили єдине можливе рішення. Іван Богдан відсторонений від управління компанією. Від імені Yakaboo приносимо свої вибачення", – йдеться у повідомленні.
Тимчасово функції СЕО Yakaboo виконуватиме директорка з операційної діяльності Олена Безугла.
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