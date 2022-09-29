"Жінки, які витрачають гроші чоловіків": у соцмережах закликали бойкотувати Yakaboo після слів гендиректора книгарні

ОНОВЛЕНО 29.09.2022

У соцмережах обурились через сексистські висловлювання генерального директора книжкового магазина Yakaboo Івана Богдана.

Під час зустрічі Українська книга: після війни, геть від москви" він назвав цільову аудиторію свого магазину "жінками, які витрачають гроші чоловіків".

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"Іване, що ти можеш розказати про українського читача як людина, яка збирає велику кількість даних про покупців?", – запитав модератор Даниїл Ваховський.

"Я думаю, що розповідати в форматі "45% чоловіків" або "55% жінок" це нікому не цікаво.

У цілому більше купують (книжки) жінки, як завжди витрачають кошти, які заробляли чоловіки", – відповів Іван Богдан.

Іван Богдан під час своєї промови. Фото: YouTube

На таке висловлювання керівника Yakaboo звернули увагу спочатку у Twitter, а згодом і у Facebook.

Зокрема українці пишуть, що більше не купуватимуть книги у видавця та закликають до бойкоту компанії.

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"Видалив Yakaboo і вам раджу. Культура скасування має працювати і це не "малесенька помилка" чи "невинний жарт", – пише у Twitter користувач з ніком Жменя.

Фото: Twitter

Фото: Twitter

"Я працюю постійно й багато, здатна сама себе забезпечити, а тут якесь одоробло пише, що жінки витрачають гроші чоловіків та ще й в такій зневажливій формі", – пише у Twitter Безробітна фотографиня.

Фото: Twitter

Фото: Twitter

"Я прошу звернути увагу магазину та Івана Богдана, що за даними Держстату, жінки складають 48% зайнятого населення України.

Мене дивує, що СЕО такого популярного магазину не здатен в якісну аналітику аудиторії, а також не уявляє собі тренди сучасного суспільства, де такі заяви та жарти мають нести репутаційні ризики", – пише у Facebook Ангеліна Лопатіна..

Фото: Facebook

"Часто купувала книжки в Yakaboo. Жодного разу не просила в чоловіка гроші на такі покупки. Може я не їх цільова аудиторія?

Доки в Україні будуть звучати сексистські заяви? Ми точно йдемо в Європу?", – написала у Facebook Таня Гоголь.

Фото: Facebook

Також у соцмережах обурювались і через пасивну реакцію ведучих, які жодним чином не відреагували на висловлювання і не зупинили керівника Yakaboo.

"Не так страшний дядько з сексистськими жартами про жінок, які нібито витрачають на книжки гроші, зароблені чоловіками, як дядько в модераторському кріслі, котрий не робить жодного зауваження своєму спікеру.

Це мовчання толерує щоденний сексизм і дозволяє динозаврам, які ментально сидять десь в глибоких 1990-х, зберігати ілюзію, що 2020-ті так ніколи й не наставали", – вважає Ірина Славінська.

Фото: Facebook

Після поширення скандалу у соцмережах генеральний директор книгарні Іван Богдан пішов з посади, а у Yakaboo офіційно вибачились за висловлювання свого керівника.

Нагадаємо, у 2019 році Yakaboo потрапила у скандал через продаж російських книг, після цього книжковий магазин закликали бойкотувати.

Після початку повномасштабної війни Yakaboo повністю припинила співпрацю з усіма російськими компаніями.