"Жінки, які витрачають гроші чоловіків": у соцмережах закликали бойкотувати Yakaboo після слів гендиректора книгарні

ОНОВЛЕНО 29.09.2022

У соцмережах обурились через сексистські висловлювання генерального директора книжкового магазина Yakaboo Івана Богдана.

Під час зустрічі Українська книга: після війни, геть від москви" він назвав цільову аудиторію свого магазину "жінками, які витрачають гроші чоловіків".

"Іване, що ти можеш розказати про українського читача як людина, яка збирає велику кількість даних про покупців?", – запитав модератор Даниїл Ваховський.

"Я думаю, що розповідати в форматі "45% чоловіків" або "55% жінок" це нікому не цікаво.

У цілому більше купують (книжки) жінки, як завжди витрачають кошти, які заробляли чоловіки", – відповів Іван Богдан.

Іван Богдан під час своєї промови. Фото: YouTube

На таке висловлювання керівника Yakaboo звернули увагу спочатку у Twitter, а згодом і у Facebook.

Зокрема українці пишуть, що більше не купуватимуть книги у видавця та закликають до бойкоту компанії.

"Видалив Yakaboo і вам раджу. Культура скасування має працювати і це не "малесенька помилка" чи "невинний жарт", – пише у Twitter користувач з ніком Жменя.

Фото: Twitter

Фото: Twitter

"Я працюю постійно й багато, здатна сама себе забезпечити, а тут якесь одоробло пише, що жінки витрачають гроші чоловіків та ще й в такій зневажливій формі", – пише у Twitter Безробітна фотографиня.

Фото: Twitter

Фото: Twitter

"Я прошу звернути увагу магазину та Івана Богдана, що за даними Держстату, жінки складають 48% зайнятого населення України.

Мене дивує, що СЕО такого популярного магазину не здатен в якісну аналітику аудиторії, а також не уявляє собі тренди сучасного суспільства, де такі заяви та жарти мають нести репутаційні ризики", – пише у Facebook Ангеліна Лопатіна..

Фото: Facebook

"Часто купувала книжки в Yakaboo. Жодного разу не просила в чоловіка гроші на такі покупки. Може я не їх цільова аудиторія?

Доки в Україні будуть звучати сексистські заяви? Ми точно йдемо в Європу?", – написала у Facebook Таня Гоголь.

Фото: Facebook

Також у соцмережах обурювались і через пасивну реакцію ведучих, які жодним чином не відреагували на висловлювання і не зупинили керівника Yakaboo.

"Не так страшний дядько з сексистськими жартами про жінок, які нібито витрачають на книжки гроші, зароблені чоловіками, як дядько в модераторському кріслі, котрий не робить жодного зауваження своєму спікеру.

Це мовчання толерує щоденний сексизм і дозволяє динозаврам, які ментально сидять десь в глибоких 1990-х, зберігати ілюзію, що 2020-ті так ніколи й не наставали", – вважає Ірина Славінська.

Фото: Facebook

Після поширення скандалу у соцмережах генеральний директор книгарні Іван Богдан пішов з посади, а у Yakaboo офіційно вибачились за висловлювання свого керівника.

Нагадаємо, у 2019 році Yakaboo потрапила у скандал через продаж російських книг, після цього книжковий магазин закликали бойкотувати.

Після початку повномасштабної війни Yakaboo повністю припинила співпрацю з усіма російськими компаніями.