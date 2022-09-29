Витік газу з Північного потоку може стати кліматичною катастрофою – Bloomberg

Пошкодження газопроводу "Північний потік", через яке утворився 700-метровий басейн киплячої води в Балтійському морі, може спричинити кліматичну катастрофу.

За оцінками уряду Німеччини, в результаті викидів в атмосферу потрапило близько 300 тисяч тонн метану, одного з найпотужніших парникових газів.

Ця кількість газу матиме приблизно такий же вплив на клімат, як викиди приблизно 5 мільйонів автомобілів у США за 20 років, повідомили у Bloomberg.

Причина трьох майже одночасних розривів трубопроводу не була підтверджена, але урядовці з Німеччини та США заявили, що інцидент схожий на диверсію.

На місці пошкодження газогону. Фото: Reuters

Попри те, що газопровід "Північний потік-1" був зупинений, а "Північний потік-2" ніколи навіть не запускався, усі вони містили природний газ під тиском, переважну більшість якого становить метан.

"На трубопроводах немає механізмів стримування, тому весь вміст труб, ймовірно, витече", – йдеться в заяві відомства.

Протягом перших 20 років перебування в атмосфері метан має в 84 рази більшу теплову здатність, ніж вуглекислий газ, але після цього швидко розкладається.

Оцінюючи вплив витоку метану на клімат, вчені зазвичай перетворюють метан в еквівалент CO2, використовуючи коефіцієнт потенціалу глобального потепління за 20 років або помножуючи потенціал впливу викидів на збільшення глобального потепління впродовж 100 років.

Німеччина, використовуючи 100-річний коефіцієнт перерахунку, вирахувала, що витік дорівнює приблизно 1% загальних викидів країни.

Два з трьох витоків відбулися у винятковій економічній зоні Данії, поблизу острова Борнхольм у Балтійському морі.

Тамтешні чиновники заявили, що більше половини газу з розірваних трубопроводів уже витекло в Балтійське море і очікують, що залишок газу витече впродовж тижня.

За даними Данського енергетичного агентства, викиди метану становитимуть приблизно 32% річних викидів парникових газів країни.

Нагадаємо, 26 березня на "Північному потокц-2" зафіксували різке падіння тиску у трубопроводі, яке сталось в результаті пошкодження.

Згодом падіння тиску зафіксували і на "Північному потоці-1", де також було виявлено пошкодження.

У Німеччині при цьому припустили, що пошкодження газогонів могло бути результатом диверсії.