На Івано-Франківщині чоловік викрав скриньку з коштами для онкохворої дитини – його судили

У Івано-Франківської області судили чоловіка, який викрав гроші зі скриньки з пожертвуваннями для онкохворої дитини.

24-річний чоловік поцупив скриньку на автозаправці у Снятині, повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура.

"За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Снятинського відділу Коломийської окружної прокуратури завершено судовий розгляд стосовно 24-річного місцевого жителя за вчинення грабежу ( ч.2 ст.186 КК України)", – йдеться у повідомленні.

Також у прокуратурі кажуть, що крадій раніше неодноразово був судимий.

Фото ілюстративне: Львівська мануфактура новин

Прокурор довів, що в січні 2022 року чоловік викрав скриньку із коштами благодійних пожертв на лікування онкохворої дитини.

Він забрав пожертви у присутності працівників станції, не реагуючи на їх зауваження, та розпорядився викраденим на власний розсуд.

Вироком суду чоловіку призначили покарання – 4 роки та 3 місяці позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Тернополі чоловік викрав старі папери з лікарні і "заробив" понад 500 грн, здавши їх на макулатуру.

Поліціянти відкрили кримінальне провадження.