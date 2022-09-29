На Івано-Франківщині чоловік викрав скриньку з коштами для онкохворої дитини – його судили

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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29 вересня 2022

У Івано-Франківської області судили чоловіка, який викрав гроші зі скриньки з пожертвуваннями для онкохворої дитини.

24-річний чоловік поцупив скриньку на автозаправці у Снятині, повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура.

"За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Снятинського відділу Коломийської окружної прокуратури завершено судовий розгляд стосовно 24-річного місцевого жителя за вчинення грабежу ( ч.2 ст.186 КК України)", – йдеться у повідомленні.

Також у прокуратурі кажуть, що крадій раніше неодноразово був судимий.

 Фото ілюстративне: Львівська мануфактура новин

Прокурор довів, що в січні 2022 року чоловік викрав скриньку із коштами благодійних пожертв на лікування онкохворої дитини. 

Він забрав пожертви у присутності працівників станції, не реагуючи на їх зауваження, та розпорядився викраденим на власний розсуд.

Вироком суду чоловіку призначили покарання – 4 роки та 3 місяці позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Тернополі чоловік викрав старі папери з лікарні і "заробив" понад 500 грн, здавши їх на макулатуру.

Поліціянти відкрили кримінальне провадження.

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