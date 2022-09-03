Одне слово: у Twitter запустили флешмоб, до якого доєднався Зеленський

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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3 вересня 2022

У Twitter запустили флешмоб, в якому відомі особистості та компанії публікують одне слово.

Чітких критеріїв у флешмобу немає, у постах одним словом намагаються описати свою діяльність, принцип чи ідею.

До нього вже долучились українські посадовці, зокрема президент Володимир Зеленський, та світові політики.

Флешмоб розпочала американська залізнична компанія, яка випадково запостила слово trains (потяги).

Твіт компанії Amatrak

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Його підхопив американський президент Джо Байден, який написав слово democracy (демократія).

Твіт Джо Байдена

Президент Володимир Зеленьский відповів на це словом freedom – свобода.

Твіт Володимира Зеленського

А чинний прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон обрав слово Ukraine – Україна.

Твіт Бориса Джонсона на підтримку України

Після цього флешмоб став "вірусним", його підхопили українські посадовці і сторінки в соцмережах.

Твіт секретаря РНБО Олексія Данілова

Твіт радника Офісу президента Михайла Подоляка, в якому він натякає на поставки ATAСMS – американських балістичних ракет
Твіт сторінки України зі словом victory (перемога)

До флешмобу долучились також NASA, McDonald’s та Вікіпедія.

Твіт NASA зі словом universe (всесвіт)
Твіт Вікіпедії зі словом knowledge (знання)
Твіт McDonald's зі словом clown (клоун), в якому натякається на Рональда Макдональда, який є символом компанії

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