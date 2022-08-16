Вибуховий флешмоб: українці відреагували на нову "бавовну" в окупованому Криму

Яна Осадча журналіст
30845
16 серпня 2022

В окупованому росіянами Криму 16 серпня пролунали вибухи.

Зранку сталася пожежа на майданчику з боєприпасами у Джанкойському районі, а пізніше мешканці селища Гвардійське Сімферопольського району помітили чорний дим над військовим об’єктом.

Раніше 9 серпня пролунали вибухи на військовому аеродромі у Новофедорівці в Сакському районі.

Реклама:

Події у Сакському районі росіяни намагалися видати за "недбалість", а пожежу у Джанкойському визнали диверсією.

Українські користувачі соціальних мереж відреагували на другий день "бавовни" в Криму так само, як і на перший – мемами та дотепними картинками і постами.

Вітайте нові кольори Pantone: кримська бавовна.

 Автор: Slav Kryvonos

Фраза-звернення до матусі, яку ми почули після вибухів у Новофедорівці, стає все актуальнішою.

 Автор: JikuJeager

Напевно, мешканці півострова сьогодні стали вірити у ЗСУ ще сильніше.

 Автор: Sacha Mor

Утім, дехто вважає, що у Криму наразі – веселі часи.

Реклама:
 Автор: ТГ-канал "Український наступ"

У 2014-му ніхто не знав, що так буде.

 

Питання, яке наразі цікавить багатьох: що перше – Крим чи Херсон, і де, власне, прихована голка Кощея.

 
 
 
 Пост здав, пост прийняв
 

Хоча, насправді, "нас там немає".

Перші вибухи пролунали під Джанкоєм

Читайте також: Наступні – "ядерка" й армія США: меми українців про донати Притулі на Байрактари


Реклама:


Реклама:
 4505
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 2713
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3292
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат