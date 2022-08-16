Вибуховий флешмоб: українці відреагували на нову "бавовну" в окупованому Криму

В окупованому росіянами Криму 16 серпня пролунали вибухи.

Зранку сталася пожежа на майданчику з боєприпасами у Джанкойському районі, а пізніше мешканці селища Гвардійське Сімферопольського району помітили чорний дим над військовим об’єктом.

Раніше 9 серпня пролунали вибухи на військовому аеродромі у Новофедорівці в Сакському районі.

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Події у Сакському районі росіяни намагалися видати за "недбалість", а пожежу у Джанкойському визнали диверсією.

Українські користувачі соціальних мереж відреагували на другий день "бавовни" в Криму так само, як і на перший – мемами та дотепними картинками і постами.

Вітайте нові кольори Pantone: кримська бавовна.

Автор: Slav Kryvonos

Фраза-звернення до матусі, яку ми почули після вибухів у Новофедорівці, стає все актуальнішою.

Автор: JikuJeager

Напевно, мешканці півострова сьогодні стали вірити у ЗСУ ще сильніше.

Автор: Sacha Mor

Утім, дехто вважає, що у Криму наразі – веселі часи.

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Автор: ТГ-канал "Український наступ"

У 2014-му ніхто не знав, що так буде.

Питання, яке наразі цікавить багатьох: що перше – Крим чи Херсон, і де, власне, прихована голка Кощея.

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Хоча, насправді, "нас там немає".