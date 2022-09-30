"Чи хочете ви, щоб дітям пропонували змінити стать?": Путін залякав росіян "західними цінностями"

Президент Росії Володимир Путін запитав у росіян, чи хочуть вони, щоб дітям у початкових класах пропонували зробити операцію зі зміни статі.

Таке питання поствив він під час звернення у Москві, присвяченого "анексії" тимчасово окупованих Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей Росією.

Путін стверджує, що країни Європи та США, або, як він висловлюється, англосакси перейшли до "радикального заперечення норм релігії і родини".

"Хіба ми хочемо, щоб у нас в Росії замість мами і тата був батько №1, батько № 2 і батько № 3?

Зовсім здуріли вже? Хіба ми хочемо, щоб в наших школах з початкових класів дітям нав’язували збочення, які призводять до деградації і вимирання", – каже Путін.

Хіба ми хочемо, щоб у нас в Росії замість мами і тата був батько №1, батько № 2 і батько № 3?

Російський президент також звернувся до аудиторії з риторичним питанням про те, чи хочуть росіяни, щоб дітям "вбивали у голови, що, окрім чоловіка і жінки існують і якісь гендери і пропонували зробити операцію зі зміни статі".

Окрім того, Путін вважає, що західні еліти нав’язують народам "риси релігії навпаки, а саме відвертого сатанізму".

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін заявив, що США, застосувавши у 20 столітті ядерну зброю, створила цим прецедент.