Путін "на концерті" Кобзона: грузинський митець зобразив смерть диктатора. ФОТО

Грузинський художник Нугзар Метревелі створює дотепні ілюстрації про війну та політичних діячів.

Він опублікував у Facebook нову роботу, у якій зобразив смерть диктатора РФ Володимира Путіна.

На зображенні Путін – на лікарняному ліжку, біля якого лежать підгузки, а на фоні – смерть з косою.

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Також диктатора "навідує" покійний російський співак Йосип Кобзон – українці зазвичай відправляють "на концерт Кобзона" мертвих російських окупантів.

Фото: Nugzar Metreveli

Також Нугзар Метревелі висміює російського диктатора і в інших ілюстраціях.

Наприклад, тут Путін в образі первісної людини.

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Фото: Nugzar Metreveli

А на цьому фото Путіна нокаутує президент України Володимир Зеленський.

Фото: Nugzar Metreveli

Тут Метревелі зобразив Путіна в образі ексгібіціоніста на фоні картини Мунка "Крик".

А прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та Зеленський, за сюжетом, намагаються заспокоїти агресора.

Фото: Nugzar Metreveli

Також митець висміює російських політичних, церковних та медійних діячів.

На цьому фото він іронізує над патріархом Кирилом, пропагандистами Симоньян і Соловйовим, поплічниками Путіна Кадировим, Мєдвєдєвим, Пєсковим, Лукашенком тощо.

Фото: Nugzar Metreveli

Грузинський художник підтримує Україну та висміює російських окупантів.