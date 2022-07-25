Путін "на концерті" Кобзона: грузинський митець зобразив смерть диктатора. ФОТО

Грузинський художник Нугзар Метревелі створює дотепні ілюстрації про війну та політичних діячів.
Він опублікував у Facebook нову роботу, у якій зобразив смерть диктатора РФ Володимира Путіна.
На зображенні Путін – на лікарняному ліжку, біля якого лежать підгузки, а на фоні – смерть з косою.
Також диктатора "навідує" покійний російський співак Йосип Кобзон – українці зазвичай відправляють "на концерт Кобзона" мертвих російських окупантів.
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|Фото: Nugzar Metreveli
Також Нугзар Метревелі висміює російського диктатора і в інших ілюстраціях.
Наприклад, тут Путін в образі первісної людини.
|Фото: Nugzar Metreveli
А на цьому фото Путіна нокаутує президент України Володимир Зеленський.
|Фото: Nugzar Metreveli
Тут Метревелі зобразив Путіна в образі ексгібіціоніста на фоні картини Мунка "Крик".
А прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та Зеленський, за сюжетом, намагаються заспокоїти агресора.
|Фото: Nugzar Metreveli
Також митець висміює російських політичних, церковних та медійних діячів.
На цьому фото він іронізує над патріархом Кирилом, пропагандистами Симоньян і Соловйовим, поплічниками Путіна Кадировим, Мєдвєдєвим, Пєсковим, Лукашенком тощо.
|Фото: Nugzar Metreveli
Грузинський художник підтримує Україну та висміює російських окупантів.
|Фото: Nugzar Metreveli
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