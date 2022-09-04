13 тисяч випускників профтехів отримали рекомендації на бюджет у вишах

Рекомендації для вступу на бюджет до закладів вищої освіти у 2022 році отримали 13 тисяч випусків профтехів.

В їхніх електронних кабінетах напроти однієї із заяв на вступ вже змінився статус, повідомили у Міністерстві освіти та науки.

Рекомендації отримали вступники на основі дипломів молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра, фахового молодшого бакалавра.

"Цього року розподіл бюджетних місць для цієї категорії вступників вперше відбувся за алгоритмом адресного розміщення державного та регіонального замовлення", – зазначили у МОН.

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Тобто місця бюджету автоматично "пішли" до вступників із найкращими конкурсними балами в обрані ними виші за "широким конкурсом".

У МОН підкреслюють, що рекомендація надається лише на 1 бюджетне місце за 1 заявою. Якщо вступник не виконає вимог до зарахування, її анулюють.

Подати документи потрібно до 18 години 7 вересня.

Це можна зробити такими способами:

особисто до приймальної комісії закладу;

в електронному вигляді.

У разі подачі документів онлайн, на сканкопії документів необхідно накласти електронний підпис вступника.

Після зарахування до навчального закладу, статус заяви зміниться на "Включено до наказу (навчання за кошти державного бюджету)"

Якщо наразі статус заяви лишається "Допущено до конкурсу" (а не "Рекомендовано на бюджет"), значить заява вступника автоматично братиме участь в конкурсі на контракт.

Нагадаємо, що рекомендації до вступу на бюджет отримали 67 тисяч випускників шкіл. Вони мали подати документи до 2 вересня.