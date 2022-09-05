Де вчителям та учням завантажити безкоштовні електронні підручники – пояснює Шкарлет

Яна Осадча журналіст
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5 вересня 2022

В Україні майже 1 млн 782 тис. учнів навчаються виключно онлайн, тому для них є дуже важливим доступ до електронних підручників.

Де скачати електронні підручники, розповідає міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет.

Понад 1,3 тис. 335 підручників і посібників розміщено на порталі Інституту модернізації змісту освіти.

"Це електронні версії підручників для закладів загальної середньої освіти з 1-го до 11-го класу з усіх предметів, різних видань, для корінних народів, національних меншин та осіб з особливими освітніми потребами тощо", – говорить Шкарлет.

 Фото: amixstudio/Depositphotos

Знайти необхідні підручники вчителі та учні можуть за допомогою QR-коду.

Окрім того, безкоштовний доступ до підручників відкривають приватні видавництва і освітні компанії.

Зокрема, видавництво "Ранок" надає учням і педагогам відкритий доступ до електронних підручників для 1-5 класів з усіх предметів.

Освітня компанія "EdPro" також відкрила безоплатний доступ до електронних підручників до кінця року.

Також на сайті Всеукраїнської школи онлайн розміщено відеоуроки, тести та матеріали для самостійної роботи з 18 основних предметів для дистанційного та змішаного навчання учнів 5-11 класів та методичної підтримки вчителів.

Нагадаємо, українські вчителі вважають, що через дистанційне навчання діти гірше засвоюють деякі предмети. 

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