Комітет ВР підтримав законопроєкт про добровільний військовий облік жінок

Яна Осадча журналіст
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5 вересня 2022

Комітет національної безпеки і оборони Верховної Ради України схвалив у  першому читанні законопроєкт № 6482, який робить військовий облік жінок добровільним.

Про це повідомила народна депутатка України Роксолана Підласа.

"Сподіваюсь на швидке голосування в залі", пише вона.

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Раніше заступниця міністра оброни України Ганна Маляр повідомила, що Міноборони розробило і передало до парламенту пропозиції змін до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" щодо добровільності постановки на військовий облік жінок.

  Фото: Генштаб ЗСУ

"Ми вже неодноразово заявляли, що постановку жінок на військовий облік встановлено законом. Тому Міноборони та Генштаб не можуть її змінити самостійно. Це повноваження парламенту", – заявила вона.

Маляр запевнила, якщо будуть ухвалені зміни, Міноборони і Генштаб їх виконають.

За її словами, наразі в державі немає гострої потреби суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку.

Нагадаємо, 11 жовтня 2021 року Міністерство оборони видало наказ №313, який зобов'язує деяких жінок стати на військовий облік.

Йдеться про жінок із професіями, що споріднені з 14 військово-обліковими спеціальностями.

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Вони зобов’язані стати на облік у військкомат з 1 жовтня. Водночас у Мінобороні обіцяли не штрафувати жінок до кінця цього року.

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