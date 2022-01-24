У Німеччині 125 представників католицької церкви зробили колективний камінг-аут

Олена Барсукова спеціально для УП.Життя
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24 січня 2022

У Німеччині 125 представників католицької церкви публічно заявили про свою приналежність до ЛГБТК-спільноти.

Вони також закликали інших католиків доєднатись до ініціативи #OutInChurch, повідомляє Deutsche Welle.

Серед тих, хто взяв участь у камінг-ауті, були католицькі священники, референти громад, викладачі та працівники церковної адміністрації.

Учасники акції вимагають від католицької церкви Німеччини припинити використовувати сексуальну орієнтацію і ґендерну ідентичність як привід для звільнення.

 Фото: albejor2002@hotmail.com/Depositphotos

Також вони закликають церкву відмовитися від дискредитації статей і сексуальних орієнтацій у церковному вченні.

За словами священника Бернда Мьонкебюшера, поштовх масовому камінг-ауту дала акція 2021 року, коли 185 німецьких акторок та акторів заявили, що вони геї, лесбійки, небінарні люди тощо.

Нагадаємо, у 2020 році Папа Римський підтримав одностатеві союзи і сказав, що представники ЛГБТ-спільноти мають право на сім’ю.

Того ж року голова єпархії Дрезден-Мейсена закликав католицьку церкву Німеччини змінити ставлення до ЛГБТ-спільноти й одностатевих шлюбів.

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