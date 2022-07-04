Петиція про легалізацію одностатевих шлюбів за місяць набрала половину необхідних підписів

ВИПРАВЛЕНО 04.07.2022

Петиція про легалізацію одностатевих шлюбів набрала половину необхідних підписів за місяць.

Звернення з’явилося на сайті Президента 3 червня – наразі його підписали понад 13 тисяч людей.

Щоб Володимир Зеленський розглянув петицію, вона має набрати щонайменше 25 тисяч підписів.

Петицію про одностатеві шлюби створила Анастасія Совенко.

"У цей час кожен день може бути останнім. Хай люди однієї статі отримають можливість створити сім'ю й мати офіційний документ, що підтвердить це", – каже авторка звернення.

Нагадаємо, нещодавно такі шлюби дозволила Швейцарія: рішення референдуму про легалізацію одностатевих шлюбів вступило в силу з 1 липня.

Раніше соціологи розпитали українців, як вони ставляться до ЛГБТ-спільноти. Виявилося, що за останні 6 років кількість українців, які негативно ставиться до ЛГБТ, скоротилась у півтора рази.