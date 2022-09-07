У Карпатах знайшли гриб-гігант, який важить 3 кілограми. ФОТО

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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7 вересня 2022

Поблизу Ворохти грибники знайшли незвично великий гриб. 

Про незвичну знахідку повідомили у Карпатському національному природному парку.

Розміри знахідки точно перевищують діаметр середнього кошика збирача. 

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"Гриб-гігант знайдено в Ворохтянському ПНДВ (природоохоронне науково-дослідне відділення). Вага гриба – 3 кілограми", – йдеться в повідомленні.

 Фото:Карпатський національний природний парк

Грибники зробили кілька фото на згадку. На них можна роздивитися емоції людини, яка знайшла цей скарб та розміри гриба.

 Фото з 3-кілограмовим грибом

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