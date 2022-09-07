На Луганщині окупанти вчать заочно, завдання роздають на шкільних подвір'ях – Гайдай

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
3065
7 вересня 2022

У тимчасово окупованій Сєвєродонецькій громаді лишилися 840 учнів. 

Це близько 8% від загальної кількості школярів станом на початок навчального року, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Він зазначив, що навчальний процес відбувається не онлайн чи офлайн форматах, а у заочній формі. 

"Діти приходять на подвір’я школи, отримують завдання для самостійного вивчення матеріалу і повертаються додому, де немає ані світла, ані інтернету. Як готуватися у темряві? Як самостійно вивчати закони фізики, логарифми або граматику – незрозуміло", – розповідає голова Луганської ОВА.

 Фото: Сергій Гайдай

Невідомою лишається програма, за якою навчатимуть дітей Луганщини, та документи, які видадуть цим учням після завершення року. 

Через заочне навчання спілкування між школярами та вчителями є дуже обмеженим, підкреслює Гайдай.

"Останнє, можливо, і добре. На самоті дитина менше отруїться російською пропагандою, якою педагоги сповнені після курсів підвищення кваліфікації у РФ", – додає він.

Крім того, кількість школярів, які лишились у громаді недостатньо, аби заповнити 2 школи міста. У освітніх закладах також відчувається брак кадрів – на роботу влаштувалися лише 89 осіб. Але окупанти заявляють, що у Сєвєродонецьку будуть працювати 5 шкіл.

Проте 8 248 хлопців і дівчат з Луганщини евакуювались у безпечні регіони України та продовжили навчання за українськими освітніми програмами. Їх готують 654 педагоги.

Нагадаємо, що до очного навчання в Україні повернулись понад 6 тисяч шкіл, які мають обладнані укриття.

Читайте також: Російська ракета знищила вщент уже 29-ту школу на Донеччині. ФОТО




 9940
Суспільство

Ми всіх повернемо додому. Як вивозять з фронту полеглих захисників України

Діана Кречетова
 15481
Суспільство

"Я не можу ходити повз будинок, де вони загинули". Як живуть близькі родини, яку вбила російська ракета на Одещині

Інна Кубай
 4454
Суспільство

"Ми не можемо займати позицію, бо це не наша робота": гендиректор Червоного Хреста про нейтралітет та доступ до українських полонених

Катерина Хорощак

Головне на сайті


Суспільство

Ми всіх повернемо додому. Як вивозять з фронту полеглих захисників України

Діана Кречетова
Спортсмен з Прикарпаття пробіг 250 км, щоб зібрати кошти на автобус для ЗСУ
У Львові для переселенців відремонтують колишній медзаклад
Український режисер В’ячеслав Криштофович отримав державну премію імені Олександра Довженка
Майже пів мільйона українських учнів лишаються за кордоном – МОН
Зооволонтери вивезли з Бахмута виснаженого ведмедя, якого покинули власники
Суспільство

"Я не можу ходити повз будинок, де вони загинули". Як живуть близькі родини, яку вбила російська ракета на Одещині

Інна Кубай
Суспільство

"Ми не можемо займати позицію, бо це не наша робота": гендиректор Червоного Хреста про нейтралітет та доступ до українських полонених

Катерина Хорощак