На Луганщині окупанти вчать заочно, завдання роздають на шкільних подвір'ях – Гайдай

У тимчасово окупованій Сєвєродонецькій громаді лишилися 840 учнів.

Це близько 8% від загальної кількості школярів станом на початок навчального року, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Він зазначив, що навчальний процес відбувається не онлайн чи офлайн форматах, а у заочній формі.

"Діти приходять на подвір’я школи, отримують завдання для самостійного вивчення матеріалу і повертаються додому, де немає ані світла, ані інтернету. Як готуватися у темряві? Як самостійно вивчати закони фізики, логарифми або граматику – незрозуміло", – розповідає голова Луганської ОВА.

Фото: Сергій Гайдай

Невідомою лишається програма, за якою навчатимуть дітей Луганщини, та документи, які видадуть цим учням після завершення року.

Через заочне навчання спілкування між школярами та вчителями є дуже обмеженим, підкреслює Гайдай.

"Останнє, можливо, і добре. На самоті дитина менше отруїться російською пропагандою, якою педагоги сповнені після курсів підвищення кваліфікації у РФ", – додає він.

Крім того, кількість школярів, які лишились у громаді недостатньо, аби заповнити 2 школи міста. У освітніх закладах також відчувається брак кадрів – на роботу влаштувалися лише 89 осіб. Але окупанти заявляють, що у Сєвєродонецьку будуть працювати 5 шкіл.

Проте 8 248 хлопців і дівчат з Луганщини евакуювались у безпечні регіони України та продовжили навчання за українськими освітніми програмами. Їх готують 654 педагоги.

Нагадаємо, що до очного навчання в Україні повернулись понад 6 тисяч шкіл, які мають обладнані укриття.