Російська ракета знищила вщент уже 29-ту школу на Донеччині. ФОТО

Російські окупанти у ніч на 6 вересня ракетним ударом знищили уже 29-ту школу у Донецькій області.

Цього разу загарбники зруйнували Курахівську гімназію №2, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram.

За його словами, це уже 274-ий заклад освіти, який росіяни обстріляли на Донеччині від початку повномасштабного вторгнення.

На оприлюднених головою Донецької ОВА фото можна побачити, що гімназія вщент зруйнована: даху немає, подвір'я закладу встелене будівельним сміттям, а у вікнах вибиті шибки.

Курахівська гімназія №2, яку знищили росіяни

"Вчора (5 вересня) пізно вночі росіяни завдали по гімназії ракетного удару – знищили одне крило 4-поверхової будівлі та пошкодили прилеглі житлові багатоповерхівки. На щастя, обійшлося без жертв", – розповідає Кириленко.

Окупанти зруйнували уже 29-й заклад освіти на Донеччині

За його словами, за понад півроку повномасштабної війни окупанти пошкодили загалом 615 закладів освіти у Донецькій області.

Усі фото: голова Донецької ОВА Павло Кириленко

Нагадаємо, на Луганщині в нині тимчасово окупованому Лисичанську через обстріли окупантів згоріла гімназія, яка була побудована 100 років тому бельгійцями та входила до сотні найкращих українських шкіл.