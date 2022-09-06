Російська ракета знищила вщент уже 29-ту школу на Донеччині. ФОТО

Російські окупанти у ніч на 6 вересня ракетним ударом знищили уже 29-ту школу у Донецькій області.
Цього разу загарбники зруйнували Курахівську гімназію №2, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram.
За його словами, це уже 274-ий заклад освіти, який росіяни обстріляли на Донеччині від початку повномасштабного вторгнення.
На оприлюднених головою Донецької ОВА фото можна побачити, що гімназія вщент зруйнована: даху немає, подвір'я закладу встелене будівельним сміттям, а у вікнах вибиті шибки.
|Курахівська гімназія №2, яку знищили росіяни
"Вчора (5 вересня) пізно вночі росіяни завдали по гімназії ракетного удару – знищили одне крило 4-поверхової будівлі та пошкодили прилеглі житлові багатоповерхівки. На щастя, обійшлося без жертв", – розповідає Кириленко.
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|Окупанти зруйнували уже 29-й заклад освіти на Донеччині
За його словами, за понад півроку повномасштабної війни окупанти пошкодили загалом 615 закладів освіти у Донецькій області.
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|Усі фото: голова Донецької ОВА Павло Кириленко
Нагадаємо, на Луганщині в нині тимчасово окупованому Лисичанську через обстріли окупантів згоріла гімназія, яка була побудована 100 років тому бельгійцями та входила до сотні найкращих українських шкіл.
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