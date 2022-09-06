Скільки шкіл в Україні відновили офлайн-навчання? Дані ОП

Оновлено 06.09.2022
В Україні навчання в офлайн режимі розпочалось більше ніж 6 тисячі шкіл.
Це трохи менше половини шкіл, які знаходяться на підконтрольних Україні територіях, розповів заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
"Загалом в Україні налічується 15297 шкіл, з них більше ніж половина має укриття. Станом на сьогодні на підконтрольних Україні територіях розташовані 13881 школа", – розповів Тимошенко.
Окрім цього 1889 шкіл, які розташовані на відстані мінімум 40 км від кордону або зони бойових дій, на офлайн-навчання виходити не будуть.
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Загалом 1 вересня було відкрито для очного навчання 6786 шкіл:
- 4599 шкіл – мають обладнані укриття;
- 2187 шкіл – мають укриття на відстані до 100 метрів від закладу.
До 15 вересня влада планує відкрити ще 3093 заклади, в яких мають бути обладнані укриття.
"Ще 3 998 шкіл поки не відкриються до 15 вересня, оскільки не мають обладнаних власних укриттів, а також укриттів на відстані 100 метрів", – сказав Тимошенко.
Раніше у МОН повідомляли, що освітній процес з 1 вересня розпочнеться у приблизно 12900 закладах загальної середньої освіти, а очне навчання розпочнеться у 3500 школах.
Загалом за даними ОП, за час повномасштабного вторгнення російські окупанти пошкодити або зруйнували 823 школи.
У Офісі президента обіцяють їх відбудувати за рахунок міжнародної допомоги.
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