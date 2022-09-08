Хотіли "ЄС": у Київраді виникли суперечки щодо перейменування Московської вулиці

ОНОВЛЕНО 8 вересня о 16:18

Комісія Київської міської ради з питань місцевого самоврядування поки що не підтримала перейменування вулиці Московської у Печерському районі на вулицю Князів Острозьких.

Про це повідомив голова експертної топонімічної комісії Києва Олександр Алфьоров у Facebook.

"Друзі, цими хвилинами сталась одна з найбільших світоглядних державницьких трагедій України. В Києві і далі буде вулиця Московська. Її не перейменують на "Князів Острозьких", – написав він.

За перейменування Московської у застосунку "Київ Цифровий" проголосувало понад 29 тисяч людей. З них понад 10 тисяч проголосували за перейменування на честь князів Острозьких.

Однак перша заступниця голови комісії Дінара Габібуллаєва від фракції "Європейської солідарності" запропонувала перейменувати вулицю Московську на "Європейського Союзу".

Оновлено: Київрада перейменувала "Московську" на вулицю Князів Острозьких. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Також у "Європейській Солідарності" заявили, що депутати фракції голосували "за" перейменування вулиці на честь князів.

Фото ілюстративне: kyiv.comments.ua

"Голосування було в Києві Цифровому. Тому що так людину можна верифікувати однозначно.

Сьогодні проєкт рішення про перейменування розглядала комісія культури. І тут раптово депутатка ЄС приносить 10 000 зібраних паперових підписів за перейменування Московської на вулицю ЄС. Ну тобто вулицю Європейського Союзу.

Типу, а ми не встигли подати, коли було треба. І не голосували в КЦ. Тому у нас ще деякий час у центрі буде вулиця Московська", – написала депутатка Київської міськради Ксенія Семенова.

Олександр Алфьоров зазначив, що голосування відбулося 8 вересня, у день 507-ої річниці перемоги князя Костянтина Острозького в битві проти московського війська під Оршею.

Він додав, що варіанту, який запропонувала депутатка "ЄС", не було під час голосування киян за вулиці, а вулиця Князів Острозьких перемогла абсолютною більшістю голосів.

Фото: Ксенія Семенова

Також голова топонімічної комісії заявив, що назва "Європейського Союзу" суперечить нормам.

"У нас нема вулиці Литовської Республіки чи Королівства Бельгія – є Литовська і, сподіваюся, буде Бельгійська. Вулиця на честь Європейської солідарності має називатись "Європейською". Відповідно, має бути прив‘язаною до історичної Європейської площі.

Дуже ницо, бридко та огидно коли ситуативні амбіції політсили ламають під співзвучність назви своєї партії історичний ландшафт тисячолітнього Києва", – написав Алфьоров.

Голосування за перейменування вулиці було відкладено.