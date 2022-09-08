Капрал охорони Папи Римського одружився з українкою у Ватикані. ФОТО

журналістка УП. Життя

У Ватикані одружилися капрал Швейцарської гвардії, особистої охорони Папи Римського, та дівчина з України.

Швейцарець Іван Ландріні та українка Віра Гудь побралися у церкві Santa Maria della Famiglia.

Таїнство вінчання відбулося ще 11 червня, а тепер цією історією поділився Посол України у Ватикані Андрій Юраш.

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"Ця подія поєднала Україну, Швейцарію та Ватикан. А Швейцарська Гвардія поповнилась новою родиною і новим українським членом спільноти", – написав посол.

Швейцарець Іван Ландріні та українка Віра Гудь одружились у Ватикані. Фото: Андрій Юраш/Фейсбук

На своїй сторінці у Facebook Андрій Юраш опублікував світлини з весілля українки та швейцарця.

Також про весілля написали у 23-му віснику Папської Швейцарської гвардії Messaggero.

Таїнство вінчання відбулося у церкві Santa Maria della Famiglia

До весілля пара зустрічалася близько 5 років.

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"Ця подія поєднала Україну, Швейцарію та Ватикан", – каже Юраш

Іван Ландріні є капралом Швейцарської гвардії, що охороняє Папу Римського