Капрал охорони Папи Римського одружився з українкою у Ватикані. ФОТО

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
25731
8 вересня 2022

У Ватикані одружилися капрал Швейцарської гвардії, особистої охорони Папи Римського, та дівчина з України.

Швейцарець Іван Ландріні та українка Віра Гудь побралися у церкві Santa Maria della Famiglia.

Таїнство вінчання відбулося ще 11 червня, а тепер цією історією поділився Посол України у Ватикані Андрій Юраш.

"Ця подія поєднала Україну, Швейцарію та Ватикан. А Швейцарська Гвардія поповнилась новою родиною і новим українським членом спільноти", – написав посол.

 Швейцарець Іван Ландріні та українка Віра Гудь одружились у Ватикані. Фото: Андрій Юраш/Фейсбук

На своїй сторінці у Facebook Андрій Юраш опублікував світлини з весілля українки та швейцарця.

Також про весілля написали у 23-му віснику Папської Швейцарської гвардії Messaggero.

 Таїнство вінчання відбулося у церкві Santa Maria della Famiglia

До весілля пара зустрічалася близько 5 років.

 "Ця подія поєднала Україну, Швейцарію та Ватикан", – каже Юраш

 Іван Ландріні є капралом Швейцарської гвардії, що охороняє Папу Римського

 Швейцарець та українка зустрічалися близько 5 років, перш ніж одружитись

 

 

Читайте також: Кохання під час війни: 3 гвардійські пари одружилися в один день. ФОТО




 1787
Суспільство

"Це можливість зберегти чиєсь життя". Історія чемпіонки України із легкої атлетики, яка допомагає збирати кошти на бронежилети

Катерина Тарновецька
 25726
Суспільство

Сам проти орди. Як 64-річний бучанець самотужки зупинив колону окупантів

Костянтин Рєуцький
 13843
Суспільство

Ми всіх повернемо додому. Як вивозять з фронту полеглих захисників України

Діана Кречетова

Головне на сайті


Суспільство

"Це можливість зберегти чиєсь життя". Історія чемпіонки України із легкої атлетики, яка допомагає збирати кошти на бронежилети

Катерина Тарновецька
Мінкульт рекомендує знести три російські імперські пам’ятники у Полтаві
Як подати заявку, щоб поїхати на лікування до європейської клініки? Пояснює МОЗ
Виробник Gibson виставить на аукціон 4 синьо-жовті гітари, щоб допомогти Україні
Україна визначилася з фільмом-кандидатом на "Оскар-2023"
Верещук закликає батьків на окупованих територіях не пускати дітей до шкіл
Суспільство

Сам проти орди. Як 64-річний бучанець самотужки зупинив колону окупантів

Костянтин Рєуцький
Суспільство

Ми всіх повернемо додому. Як вивозять з фронту полеглих захисників України

Діана Кречетова