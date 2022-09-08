Капрал охорони Папи Римського одружився з українкою у Ватикані. ФОТО

У Ватикані одружилися капрал Швейцарської гвардії, особистої охорони Папи Римського, та дівчина з України.
Швейцарець Іван Ландріні та українка Віра Гудь побралися у церкві Santa Maria della Famiglia.
Таїнство вінчання відбулося ще 11 червня, а тепер цією історією поділився Посол України у Ватикані Андрій Юраш.
"Ця подія поєднала Україну, Швейцарію та Ватикан. А Швейцарська Гвардія поповнилась новою родиною і новим українським членом спільноти", – написав посол.
|Швейцарець Іван Ландріні та українка Віра Гудь одружились у Ватикані. Фото: Андрій Юраш/Фейсбук
На своїй сторінці у Facebook Андрій Юраш опублікував світлини з весілля українки та швейцарця.
Також про весілля написали у 23-му віснику Папської Швейцарської гвардії Messaggero.
|Таїнство вінчання відбулося у церкві Santa Maria della Famiglia
До весілля пара зустрічалася близько 5 років.
|"Ця подія поєднала Україну, Швейцарію та Ватикан", – каже Юраш
|Іван Ландріні є капралом Швейцарської гвардії, що охороняє Папу Римського
|Швейцарець та українка зустрічалися близько 5 років, перш ніж одружитись
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