Забрав малюка і зник: поліція Київщини усю ніч шукала чоловіка напідпитку, який "викрав" сина

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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8 вересня 2022

Пізно ввечері 7 вересня усі підрозділи поліції Київщини шукали 8-місячну дитину з села Іванівка, яку схопив і відніс у невідомому напрямку її батько.

При цьому чоловік був напідпитку, повідомляє начальник Головного управління Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов.

За його словами, після гучного сімейного конфлікту батько забрав із дому маленького Богдана і зник.

"Чоловік був напідпитку, і що саме могло статись із малюком було важко спрогнозувати", – наголошує Нєбитов.

 8-місячного Богдана поліція знайшла вранці у лісі разом з батьком. Фото: Андрій Нєбитов

До пошуку малюка залучили усі підрозділи поліції області та добровольчі формування територіальних громад, які за ніч обстежили понад 250 будинків, зокрема й закинуті споруди, лісосмуги, береги водойм та поля.

Дитину знайшли поліцейські Обухівщини вранці 8 вересня у лісі між селами Яхни та Іванівка. "Горе-батько" був поряд із сином. Нєбитов повідомляє, що зараз дитина перебуває у безпеці.

"Розумію, що між батьками можуть виникати  різні ситуації, втім закликаю дорослих не ризикувати здоров’ям дітей та не наражати їх на небезпеку", – наголошує начальник ГУ Нацполіції Київщини.

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