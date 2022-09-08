Верещук закликає батьків на окупованих територіях не пускати дітей до шкіл

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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8 вересня 2022

Ірина Верещук закликає батьків не пускати дітей на очне навчання до шкіл на тимчасово окупованих територіях.

Про це віцепрем'єрка та міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України написала у Facebook.

Російські окупанти відкрили школи на тимчасово окупованих територіях та переконують батьків, що їхні діти мають вчитися очно. 

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"Усе це робить Міноборони РФ у змові з місцевими зрадниками та колаборантами. Їхня мета полягає в тому, щоб використовувати мережу шкіл на ТОТ як живий щит для російської військової техніки та особового складу", – додала Верещук.

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 Фото: beshtanya@gmail.com/Depositphotos

Ірина Верещук також закликала українців евакуюватися на підконтрольну територію.

"Якщо ви залишаєтеся на ТОТ, рано чи пізно росіяни використають вас як живий щит. Не треба. Поки є можливість, виїжджайте", – наголосила міністерка.

Нагадаємо, росіяни заявили, що з 1 вересня школи на тимчасово окупованих територіях Запорізької області будуть працювати за програмою РФ

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Також вони вирішили "навчати" українських дітей на окупованих Донеччині та Луганщині "класичної" української мови.

Батькам, які не віддають дітей у школи окупантів на Херсонщині та Запоріжжі, росіяни погрожують позбавленням батьківських прав.

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