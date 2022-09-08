Верещук закликає батьків на окупованих територіях не пускати дітей до шкіл

Ірина Верещук закликає батьків не пускати дітей на очне навчання до шкіл на тимчасово окупованих територіях.

Про це віцепрем'єрка та міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України написала у Facebook.

Російські окупанти відкрили школи на тимчасово окупованих територіях та переконують батьків, що їхні діти мають вчитися очно.

"Усе це робить Міноборони РФ у змові з місцевими зрадниками та колаборантами. Їхня мета полягає в тому, щоб використовувати мережу шкіл на ТОТ як живий щит для російської військової техніки та особового складу", – додала Верещук.

Ірина Верещук також закликала українців евакуюватися на підконтрольну територію.

"Якщо ви залишаєтеся на ТОТ, рано чи пізно росіяни використають вас як живий щит. Не треба. Поки є можливість, виїжджайте", – наголосила міністерка.

Нагадаємо, росіяни заявили, що з 1 вересня школи на тимчасово окупованих територіях Запорізької області будуть працювати за програмою РФ.

Також вони вирішили "навчати" українських дітей на окупованих Донеччині та Луганщині "класичної" української мови.

Батькам, які не віддають дітей у школи окупантів на Херсонщині та Запоріжжі, росіяни погрожують позбавленням батьківських прав.