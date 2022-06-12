У Росії заявили, що з 1 вересня діти з окупованих міст Запорізької області навчатимуться за програмою РФ

Російський міністр освіти Сергій Кравцов заявив, що з 1 вересня школи в окупованих містах Запорізької області будуть працювали за російськими стандартами. При цьому діти нібито продовжать вивчати українську мову.

Таку заяву Кравцов зробив, приїхавши у тимчасово окупований Росією Мелітополь, повідомляє російське видання "РИА Новости".

Кравцов вважає, що у школярів з окупованих територій Запорізької області "не буде явних проблем" із вивченням російської та української, адже є "спільне мовне коріння".

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"У нас спільне мовне коріння, тому не думаю, що якісь явні проблеми будуть. Звичайно, ми дамо змогу вивчити російську мову, але я вважаю, що треба залишити у школах вивчення й української мови – так робиться у всіх національних республіках.

У Росії обов'язково є можливість для охочих вивчати національну мову. Це питання поступове, є відповідні методики і не думаю, що тут будуть якісь серйозні проблеми", – заявив він журналістам.

Кравцов стверджує, що РФ вже "зробила певні кроки інтеграції" російської системи освіти для шкіл окупованої території Запорізької області, пише російський ТАСС.

"Ми зробимо все, щоб 1 вересня відкрилися школи, щоб вони були максимально готові працювати за російськими стандартами.

Інтеграція відбудеться, ми вже певні кроки у цьому напрямі робимо: підготовка вчителів, постачання підручників – ці питання вирішено; працюємо з інфраструктурою, підготовкою шкіл до 1 вересня", – заявив міністр освіти РФ.

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Глава російського відомства стверджує, що "всі необхідні рішення щодо шкіл регіону будуть прийняті до початку навчального року".

"З 1 вересня розпочнеться навчальний рік. Далі під час навчального року всі питання, які виникають, вирішуватимемо з колегами у поточному режимі", – заявляє Кравцов.

Крім того, українські школярі, як стверджує він, зможуть брати участь у конкурсах для "юних росіян" та програмах на кшталт "Велика зміна" й заходах платформи "Росія – країна можливостей".

Нагадаємо, вже наприкінці березня окупанти в Мелітополі примушували вчителів навчати дітей російською мовою. Аналогічні випадки, як повідомляв мовний омбудсмен Тарас Кремінь, траплялися й у містах та селах Донецької та Луганської областей, а також на Херсонщині.

Зараз же окупанти у Мелітополі почали роздавати російські паспорти українцям і навіть заявляють про підготовку до так званого "референдуму".