У МОЗ визначили безпечну для здоров'я тривалість онлайн-занять

У Міністерстві охорони здоров'я визначили максимальну тривалість онлайн-уроків для кожного класу.

Зміни несли до Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, повідомила Державна служба якості освіти.

Для кожного класу розробили максимальну тривалість занять з урахуванням кількості уроків.

Наприклад, у 1 та 2 класах загальна тривалість навчального дня складає 60 хвилин – або 2 заняття по 30 хвилин або 3 уроки по 20.

У старших класах – 1,5 години. Тож максимальна кількість уроків в 10 та 11 класах складатиме 6 занять по 25 хвилин.

Кількість уроків та тривалість навчання онлайн

В освітній установі також нагадали про тривалість роботи з технічними засобами.

Наймолодші учні мають працювати не більше 10 хвилин, а найстарші 20-30 хвилин.

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Показники для усіх паралелей:

10 хв для 1 класу;

15 хв для 2–4 класів;

20 хв для 5–7 класів;

20–25 хв для 8–9 класів;

для 10–12 класів: на 1-й годині занять 30 хв, на 2-й годині занять – 20 хв;

у разі здвоєних занять для учнів 10–11-х(12-х) класів – 25–30 хв на першому та 15–20 хв на другому занятті.

У документі про санрегламент також зазначено, що для учнів, які одночасно вчаться за кордоном та в українських школах, початок уроків на дистанційці має бути не пізніше 16:00.