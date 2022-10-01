У МОЗ визначили безпечну для здоров'я тривалість онлайн-занять

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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1 жовтня 2022

У Міністерстві охорони здоров'я визначили максимальну тривалість онлайн-уроків для кожного класу.

Зміни несли до Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, повідомила Державна служба якості освіти.

Для кожного класу розробили максимальну тривалість занять з урахуванням кількості уроків.

Наприклад, у 1 та 2 класах загальна тривалість навчального дня складає 60 хвилин – або 2 заняття по 30 хвилин або 3 уроки по 20.

У старших класах – 1,5 години. Тож максимальна кількість уроків в 10 та 11 класах складатиме 6 занять по 25 хвилин.

 Кількість уроків та тривалість навчання онлайн

В освітній установі також нагадали про тривалість роботи з технічними засобами. 

Наймолодші учні мають працювати не більше 10 хвилин, а найстарші 20-30 хвилин.

 Фото: ilona75 / Depositphotos

Показники для усіх паралелей:

  • 10 хв для 1 класу;
  • 15 хв для 2–4 класів;
  • 20 хв для 5–7 класів;
  • 20–25 хв для 8–9 класів;
  • для 10–12 класів: на 1-й годині занять 30 хв, на 2-й годині занять – 20 хв;
  • у разі здвоєних занять для учнів 10–11-х(12-х) класів – 25–30 хв на першому та 15–20 хв на другому занятті.

У документі про санрегламент також зазначено, що для учнів, які одночасно вчаться за кордоном та в українських школах, початок уроків на дистанційці має бути не пізніше 16:00.

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