Шкарлет закликав усі заклади освіти перейти на дистанційне навчання до кінця тижня

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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10 жовтня 2022

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет закликав начальників обласних військових адміністрацій та керівників закладів освіти забезпечити навчання дітей у дистанційному форматі через масований обстріл РФ України.

Навчати дітей в онлайн-форматі необхідно щонайменше до кінця поточного тижня – 14 жовтня, наголошує глава МОН у Telegram.

"Шановні освітяни, учні, батьки, студенти! Сьогодні ворог знову завдав нищівних ударів у частині регіонів та столиці.

Звертаюся до начальників ОВА та керівників закладів освіти! Наше завдання максимально убезпечити всіх учасників освітнього процесу. Тому прошу прийняти рішення щодо навчання в дистанційному форматі до кінця поточного тижня (до 14.10.2022)", – написав Шкарлет.

 Фото: Rawpixel/Depositphotos

Також міністр закликав громадян не нехтувати правилами поведінки та спускатися в укриття під час сигналу "повітряна тривога".

"Безпека – понад усе! Життя і здоров'я кожного громадянина понад усе!" – підсумував Сергій Шкарлет.

Нагадаємо, у понеділок 10 жовтня, РФ завдала масованого ракетного удару по території України. Станом на 11:00 РФ випустила 75 ракет. Внаслідок ударів по Києву постраждали щонайменше 20 людей, також повідомляють про загиблих.

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